Lazio. Caldo, è allerta da bollettino rosso. Sono 2.028 i nuovi casi di Covid nella Regione

Allerta caldo nella regione Lazio. Sul fronte delle ondate di calore, nel Lazio c’è “allerta da bollino rosso“. Lo ha comunicato, nell’ambito del report quotidiano sui dati Covid, l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, che ha raccomandato “massima attenzione soprattutto per i bambini e gli anziani. Evitare le ore più calde e bere molta acqua”.

Turista trova refrigerio nella fontana di Piazza del Popolo a Roma

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Il Ministero della Salute ha emesso il bollino rosso per il caldo per cinque città: Roma e Campobasso, bollettino rosso per il secondo giorno consecutivo, Frosinone, Perugia e Rieti.

Bollettino Covid del 5 giugno 2022

“Oggi nel Lazio su 2.723 tamponi molecolari e 10.656 tamponi antigenici per un totale di 13.379 tamponi, si registrano 2.028 nuovi casi positivi (-789), sono 3 i decessi (+3), 535 i ricoverati (-2), 31 le terapie intensive ( = ) e +2.009 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%”. Sono i numeri del Covid riguardo il 4 giugno, diffusi dall’Assessore D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 1.226.

Covid Lazio, in dettaglio le Asl di Roma

Asl Roma 1: sono 420 i nuovi casi diagnosticati e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 2: sono 440 i nuovi contagi e nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 3: sono 366 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 4: sono 81 i casi diagnosticati e 1 decesso nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 5: sono 148 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 6: sono 157 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Covid nel Lazio, in dettaglio le Asl delle Province

Nelle Province si registrano 416 nuovi casi.

Asl di Frosinone: sono stati diagnosticati 116 nuovi casi ed è stato registrato 1 decesso nelle ultime 24 ore.

Asl di Latina: sono 144 i nuovi contagi e nessun decesso si è verificato nelle ultime 24 ore.

Asl di Rieti: sono 67 i nuovi casi di Covid e nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Asl di Viterbo: sono 89 i contagi e 1 decesso nelle ultime 24 ore.

Vaccinazioni

E’ stata superata quota 13 milioni e 535 mila vaccini complessivi, superate le 3,99 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Per quanto riguarda la quarta dose, prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia.

Si ricorda che la vaccinazione con 4a dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo.

Emergenza Ucraina

Sono attivi a Roma gli hub di Ostiense, Termini e di via Lamaro dedicati ai cittadini provenienti dall‘Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate circa 19.100 tessere STP (straniero temporaneamente presente).

Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino. Per quanto riguarda l’emergenza Ucraina, l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800. (Com/Mtr/ Dire)