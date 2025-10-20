Lazio in crisi: il 30% rischia la povertà, la CGIL chiama alla mobilitazione il 25 ottobre

Nel Lazio, una situazione economica sempre più precaria sta mettendo a dura prova la popolazione. Secondo un recente rapporto della Corte dei Conti, circa il 30% degli abitanti si trova attualmente a rischio di povertà. Un incremento significativo rispetto a cinque anni fa, quando il dato si attestava intorno al 21%. Questo aumento preoccupante coinvolge oltre mezzo milione di persone che hanno visto peggiorare la loro condizione economica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’appello della CGIL che denuncia il rischio povertà nel Lazio

In risposta a questo scenario drammatico, la CGIL ha indetto una manifestazione prevista per il 25 ottobre. Il sindacato esprime forte preoccupazione per le attuali politiche sociali, che ritiene inadeguate per sostenere efficacemente i cittadini. Natale Di Cola, segretario generale della CGIL di Roma e del Lazio, ha dichiarato che sono necessarie misure urgenti per incrementare il reddito disponibile delle famiglie.

Le richieste del sindacato

Tra le richieste avanzate dalla CGIL spiccano interventi sulle politiche fiscali e abitative e un miglioramento dei servizi pubblici. "È fondamentale", afferma Di Cola, "offrire una risposta decisa in termini di lavoro e salari." Il sindacato accusa il Governo Meloni di sbandierare risultati occupazionali positivi che nascondono invece lavori precari e mal retribuiti.

L’importanza della mobilitazione

La manifestazione del 25 ottobre è vista come un momento fondamentale per portare all’attenzione di Governo e Parlamento la necessità di rivedere le leggi di bilancio attuali, considerate insufficienti dal sindacato. La CGIL spera anche in un intervento da parte della Regione Lazio e del Comune di Roma affinché contribuiscano con modifiche ai loro bilanci locali.