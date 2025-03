Lazio, lungo stop per Castellanos? Le ultime

Tiene banco in casa Lazio il nuovo infortunio di Valentin Castellanos: l’attaccante argentino, rientrato in campo nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League, non è sceso in campo nella sonora sconfitta di domenica contro il Bologna a causa di un problema fisico. Nei giorni scorsi sono stati svolti gli esami di rito e, riporta un comunicato ufficiale della società biancoceleste, questi hanno “evidenziato una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra (dovrebbe trattarsi però di quella destra, ndr). Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero”.

Infortunio Taty, quando torna in campo?

Una tegola non di poco conto, visto che il Taty ha già saltato 8 partite nel 2025 a causa di un infortunio agli adduttori della coscia sinistra rimediato a febbraio contro il Napoli in campionato (e dal quale era appena rientrato). Ora c’è la sosta, ma molti addetti ai lavori si sono già messi all’opera per capire quante partite possa saltare il centravanti, appurato che senza di lui la squadra fa meno gol e gira in modo più farraginoso.

Nei giorni scorsi è intervenuto ai microfono di Radiosei Lazio il dottor Andrea Cerriti, ex fisioterapista della Nazionale e della Lazio, che si è espresso così: “Il soleo è un muscolo delicato per un calciatore, guarisce come gli altri ma è soggetto a recidive che creano lesioni che possono anche essere importanti e lunghe da recuperare”. Prova a chiarire anche un possibile collegamento con l’infortunio precedente: “Può esserci, se pensiamo a carichi, sovraccarichi e ripartizione dei carichi, ma non è dimostrabile”. Infine, chiosa sull’effettiva durata del nuovo infortunio: “si parla di soleo, di distrazione, quindi di una lesione non importante, ma non meno di un mese (metà aprile, ndr): sul polpaccio si evita di accorciare i tempi. Bisogna stare molto attenti, ma lo staff biancoceleste è uno dei migliori in Italia”.

Intanto, il Taty ha mandato un messaggio ai propri tifosi con una storia Instagram, assicurando che tornerà presto in campo: “Famiglia Lazio, dopo un mese di recupero dall’adduttore, dopo tanti sforzi fisici e mentali per tornare in campo, ho avuto una lesione al soleo dell’altra gamba. Sono triste e scoraggiato, vorrei davvero giocare. Non sono abituato a questo tipo di infortuni, è tutto molto nuovo per me, ma è una cosa che può succedere. Non vedo l’ora di essere di nuovo con voi. Lavorerò per essere presto più forte e pronto ad aiutare la squadra. Forza Lazio!”.

