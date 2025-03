Lazio, niente Auronzo: il ritiro estivo a Formello? Le parole di Lotito

La Lazio volta pagina e cambia casa per il ritiro estivo: niente più Auronzo di Cadore, dopo 17 anni di tradizione sotto le maestose Tre Cime di Lavaredo. La decisione era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale: il club biancoceleste ha scelto di non esercitare l’opzione per il ritiro nella località veneta, preferendo rimanere nella propria sede di Formello, con la possibilità di organizzare una tournée all’estero.

La Lazio non tornerà ad Auronzo, il motivo

A riportare la notizia è l’edizione odierna de Il Messaggero, che sottolinea come la data di lunedì 31 marzo rappresenti un doppio appuntamento per la Lazio: oltre alla sfida contro il Torino, sarà anche il giorno in cui scadrà la prelazione per il ritiro ad Auronzo. Una decisione che ha generato diverse riflessioni tra tifosi e appassionati, poiché il ritiro estivo ad Auronzo era ormai un appuntamento fisso e molto atteso dalla tifoseria.

Dietro la scelta del club capitolino ci sarebbero alcuni attriti con l’amministrazione comunale di Auronzo, guidata dal sindaco Dario Vecelio Galeno dal 2022. Già durante l’estate scorsa, le dichiarazioni del primo cittadino avevano fatto intendere un certo distacco nei confronti della presenza della squadra biancoceleste nella località montana. Secondo il presidente della Lazio, Claudio Lotito, l’atteggiamento ostile da parte della nuova amministrazione è stato determinante nella scelta di abbandonare il ritiro storico.

“Lo scorso anno siamo stati bistrattati, nonostante abbiamo portato un arricchimento al territorio,” ha dichiarato Lotito a margine di un evento alla Camera dei Deputati. “Abbiamo creato un clima interno di grande affiatamento e disponibilità da parte della squadra. La popolazione ci aveva accolto bene, ma quest’anno abbiamo ricevuto un atteggiamento ostile da parte della nuova amministrazione.”

Lazio, dove si terrà il prossimo ritiro

La Lazio, quindi, ripiegherà su Formello, il proprio centro sportivo, considerato tra i migliori d’Italia per strutture e organizzazione. Dotato di palestre moderne, campi ben curati e un settore medico all’avanguardia, Formello rappresenta un contesto ideale per prepararsi alla stagione. Inoltre, il microclima ventilato della zona favorisce il lavoro atletico dei giocatori, riducendo l’impatto delle alte temperature estive.

Lotito ha sottolineato come la scelta di rimanere a Formello sia anche una questione di ottimizzazione delle risorse e di comfort per la squadra. “La Lazio ha uno dei centri sportivi più grandi e moderni d’Italia. Stiamo valutando l’opportunità di restare in loco piuttosto che andare altrove. Inoltre, stiamo organizzando una tournée all’estero per promuovere il nostro brand e confrontarci con squadre internazionali.”

