Lazio. Patric si opera, stagione finita

Una notizia che scuote l’ambiente biancoceleste: Patric, difensore della Lazio, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia dopo mesi di lotta e tentativi di recupero senza successo. A dare l’annuncio è stato lo stesso giocatore spagnolo, classe 1993, attraverso un lungo e toccante messaggio pubblicato sui social, accompagnato da una foto dal letto di ospedale.

Infortunio Patric, le sue parole ai tifosi su Instagram

L’operazione è arrivata come l’ultima spiaggia dopo un percorso travagliato iniziato lo scorso novembre, quando Patric si era infortunato durante la partita contro il Como. Inizialmente il giocatore aveva optato per una terapia conservativa, sperando di evitare il bisturi e poter tornare in campo nel corso della stagione. Tuttavia, i continui dolori e la persistente instabilità alla caviglia lo hanno costretto a fare un passo indietro e ad affidarsi alla chirurgia.

Nel messaggio rivolto ai tifosi, Patric ha voluto raccontare il difficile percorso che lo ha portato a prendere la decisione dell’intervento.

“Cari laziali, questo messaggio è per voi. Vi devo una spiegazione. In questi mesi si sono dette tante cose, ma voglio assicurarvi che ho sempre dato tutto me stesso, lottando fino all’ultimo, per tornare a fare ciò che amo di più: giocare a calcio. A novembre, durante la partita contro il Como, ho avvertito un forte dolore alla caviglia. Pensando che non fosse nulla di serio, ho continuato a giocare per un mese e mezzo, aiutandomi con antinfiammatori e infiltrazioni. Ma alla fine, quella stessa caviglia mi ha fatto capire che non potevo più andare avanti.”

Dopo essersi sottoposto a esami più approfonditi, è arrivata la diagnosi che ha messo fine alle speranze di recupero rapido: lesione longitudinale (split) del peroneo corto. Una situazione complessa che ha costretto Patric a prendere una decisione difficile.

“A quel punto avevo due opzioni: operarmi subito o tentare la via della terapia conservativa. Senza esitazione, ho scelto la seconda strada, per evitare di non rientrare in tempo per questa stagione. Negli ultimi due mesi ho fatto tutto il possibile, e anche di più, per tornare al massimo della forma. Ho sperato fino all’ultimo di poter continuare a lottare con voi, di poter dare il mio contributo. Ma, nonostante tutti gli sforzi, la forza nella caviglia non tornava.”

Con il dolore persistente e la stabilità compromessa, Patric si è visto costretto a scegliere l’intervento chirurgico come unica soluzione per recuperare definitivamente.

“Adesso inizia un nuovo percorso. Lavorerò ogni giorno per tornare più forte di prima. Forza Lazio sempre. Vi voglio bene, Gaba.”

Stagione finita, dunque, per lo spagnolo, che con ogni probabilità, a questo punto, verrà sostituito nella lista Serie A da Luca Pellegrini, terzino escluso a gennaio da Baroni per motivi comportamentali.

