Lazio, prorogare graduatorie concorsi pubblici per assunzione personale sanitario

La consigliera regionale del Lazio Sara Battisti (Pd) ha presentato una mozione volta a prorogare di ulteriori 12 mesi le graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione Lazio e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“L’obiettivo di questa mozione – ha spiegato Battisti -, che ho condiviso con i colleghi consiglieri dem Mattia e Panunzi, è chiaro: garantire l’efficacia e la rapidità delle procedure di reclutamento, ottimizzando le risorse pubbliche e assicurando la continuità dei servizi essenziali per i cittadini.

La proroga, infatti, permetterebbe di valorizzare gli sforzi già intrapresi per il completamento dei concorsi pubblici, evitando il rischio di disperdere competenze selezionate e assicurando un reclutamento più celere rispetto a nuove procedure”.

“Tale misura, con diverse Regioni che hanno adottato provvedimenti finalizzati alla proroga dei termini di vigenza delle graduatorie, risulta particolarmente importante a in un momento in cui il sistema sanitario regionale necessita di personale qualificato per rispondere alle crescenti esigenze dei cittadini. In questo modo si riuscirebbero a garantire una gestione più efficiente delle risorse umane e una maggiore economicità per l’intera amministrazione regionale.

È fondamentale che la Regione Lazio dimostri concretezza e visione a lungo termine nel valorizzare le risorse già disponibili, rispettando il lavoro di chi ha partecipato ai concorsi pubblici e rispondendo – conclude la Battisti – al fabbisogno sempre maggiore di personale nel settore sanitario“.

*Foto: dal sito della Regione Lazio