    Prima pagina Cronaca

    Pubblicato il

    Una rivoluzione tecnologica

    Lazio, rivoluzione nei trasporti con i nuovi treni regionali

    di Lina Gelsi
    Mentre si guarda al futuro con questi sviluppi positivi, non si possono ignorare gli scioperi che periodicamente affliggono il settore dei trasporti pubblici
    Regionale Trenitalia
    "Regionale", nuovo brand di Trenitalia

    A Roma, il sistema di trasporti sta subendo una trasformazione significativa grazie all’introduzione dei nuovi treni regionali e all’implementazione del sistema Ertms, uno standard europeo che migliora la sicurezza e l’efficienza ferroviaria. La necessità di un dialogo tra le infrastrutture ferroviarie e i sistemi di bordo è essenziale per garantire un servizio di qualità superiore.

    Un passo avanti per i Trasporti con il sistema Ertms

    L’aggiornamento tecnologico vede coinvolti 442 treni, inclusi 272 convogli regionali con una parte significativa operativa nel Lazio. L‘Etcs (European Train Control System), integrato con l’Ertms, permette ai macchinisti di ricevere istruzioni direttamente sul display in cabina. La società Rfi sta sostituendo completamente i vecchi sistemi esistenti per facilitare la comunicazione con i nuovi treni.

    Investimenti imponenti per il futuro

    Dal 2025 sono stati consegnati sessantuno nuovi treni del brand Regionale di Trenitalia, con un investimento totale di circa 500 milioni di euro. Nel Lazio ne sono arrivati nove, al costo di 100 milioni di euro, che si aggiungono ai già presenti quarantuno, portando a cinquanta i nuovi convogli in circolazione. Il servizio è cruciale per circa 300 mila viaggiatori giornalieri tra pendolari e turisti.

    I nuovi treni verdi: simbolo di modernità

    I nuovi treni sono facilmente riconoscibili grazie alla loro livrea verde, simbolo della fase di trasformazione intrapresa da Trenitalia. Composti da sei carrozze, possono ospitare fino a mille passeggeri offrendo comodità grazie ad aree attrezzate per disabili e biciclette oltre a sistemi di videosorveglianza moderni. Le linee coinvolte includono FL4, FL5, FL6, e FL7.

    Piano strategico della Regione Lazio

    L’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera sottolinea l’impegno della Regione nel modernizzare la flotta e migliorare il trasporto su ferro. Investimenti importanti continuano anche sulle infrastrutture esistenti come sulla linea Roma-Viterbo. Il Contratto di Servizio tra Trenitalia e la Regione prevede investimenti complessivi superiori al miliardo di euro. Al termine delle consegne previste, l’età media dei treni laziale scenderà a soli sei anni.

    Scioperi: un ostacolo sempre presente

    Mentre si guarda al futuro con questi sviluppi positivi, non si possono ignorare gli scioperi che periodicamente affliggono il settore dei trasporti pubblici, influenzando treni, aerei e autobus in tutto il paese.

    © Riproduzione riservata
     
