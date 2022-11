Lazio YOUth Card, ritornano i Cinedì: martedì e mercoledì cinema gratis

Il Presidente Vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha annunciato un’importante novità: “Riparte una delle iniziative della Regione Lazio più amate dai giovani: grazie all’App Lazio YOUth Card, i ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 29 anni titolari dell’App potranno andare al cinema gratis”.

Cosa prevede l’app

I possessori di questa nuova applicazione potranno assistere ogni mese a due spettacoli gratis, solo nelle giornate di martedì e mercoledì. Gli ingressi sono nominali e possono essere spesi solo nelle sale dei cinema che aderiscono all’iniziativa, riportati nell’app. Dal 2019 i cinema che hanno aderito all’iniziativa sono stati 29 in tutto il Lazio, con oltre 30.000 voucher staccati all’ingresso. Anche per quest’anno è previsto un finanziamento di circa 100.000 euro per circa 16.000 voucher e sarà possibile usufruirne fino a esaurimento del plafond.

Le parole di Leodori

Il Presidente Leodori ha dichiarato: “Un’iniziativa quella della LAZIO YOUth CARD in cui la Regione ha sempre creduto, portandola avanti con entusiasmo nel corso di questi anni. Pluripremiata come miglior carta giovani d’Europa e dedicata a tutte le ragazze e ai ragazzi under 30, conta una community di oltre 100 mila giovani. Un progetto che rilanciamo con successo per consentire, in questo caso attraverso i buoni cinema, un immediato e gratuito accesso alla cultura”.

Inoltre, ha aggiunto: “Quello cinematografico è un comparto che ha risentito del brusco stop dovuto alla pandemia e oggi soffre anche le conseguenze della crisi energetica, la Regione Lazio lo ha pertanto sostenuto e supportato, valorizzandolo come parte fondante della nostra identità e consapevoli dell’impatto economico e occupazionale che ha su tutto il territorio. Siamo orgogliosi di poter offrire il nostro supporto agli esercenti nel rilancio della sale cinematografiche del Lazio e di farlo coinvolgendo le nuove generazioni, che vogliamo incoraggiare a fare del cinema una sana e virtuosa abitudine”.

Le affermazioni di Sciarretta

Il Delegato alle Politiche Giovanili e Culturali della Regione Lazio, Lorenzo Sciarretta, afferma: “I buoni cinema sono un’altra opportunità che offriamo con LAZIO YOUth CARD alle ragazze e ai ragazzi del Lazio, che con quest’App possono assistere a spettacoli, viaggiare nel Lazio d’estate, fare esperienze sul territorio e molto altro ancora. Vogliamo aiutare i giovani ad avvicinarsi al mondo della cultura, dello sport e della formazione sostenendo allo stesso tempo le attività produttive locali”.

Dove e come scaricare l’applicazione

L’ app LAZIO YOUth CARD, scaricabile su smartphone Google Play e App Store, è accessibile da tutti i ragazzi under 30 ai quali viene data la possibilità di accedere numerose iniziative, sconti e biglietti omaggio e molto altro. Inoltre, è stata decretata miglior YOUth card europea per gli sconti che porta a sostegno dei giovani aderenti. Per ulteriori informazioni consultare il link lyc.GenerAzioniGiovani.it, o visitare la pagina Instagram, o scaricare l’applicazione.

