Le migliori gelaterie artigianali di Roma

Per gli studenti romani, l'estate rappresenta quel periodo dell'anno in cui gli impegni sono meno intensi e le scadenze si estendono, lasciando maggiore respiro e più tempo libero da poter trascorrere fuori.

Tra chi studia fuori sede, c'è chi fa ritorno nella propria città d'origine per le meritate vacanze e chi decide invece di rimanere, per godersi la dolce vita finalmente a pieno, conservando il contratto di affitto studenti a Roma . Con il caldo che invade le strade di Roma e il ritmo più lento delle giornate estive, una delle abitudini più piacevoli per chi resta in città è andare alla scoperta delle gelaterie artigianali della Capitale, per godersi una piccola pausa di piacere e, al tempo stesso, avere un'ottima scusa per esplorare i vari quartieri.

Ma quali sono le mete popolari e gettonate per gustare un gelato indimenticabile? In questo articolo ne citeremo alcune.

Il Cannolo Siciliano

Partiamo da una gelateria che, nel corso degli anni, è diventata un vero punto di riferimento per chi cerca autenticità, qualità e sapori siciliani reinterpretati con maestria. Stiamo parlando de "Il Cannolo Siciliano" nel quartiere Pigneto-Malatesta, conosciuto per la sua vivacità e la sua atmosfera giovane.

Questa gelateria artigianale, che ha raggiunto il primo posto in classifica nel Gelato Festival World Ranking e la medaglia d’oro alla Coppa del Mondo di Gelateria, è una meta irrinunciabile per chi vuole gustare il sapore autentico del Sud nel cuore di Roma.

Fatamorgana

Parliamo ora della celebre gelateria artigianale Fatamorgana, da sempre attenta alla qualità, ai prodotti naturali e alle intolleranze.

Un vero e proprio laboratorio di una volta in cui tutti i prodotti vengono realizzati senza coloranti, additivi o conservanti, alcuni anche senza glutine o lattosio. Nel 2023 ha celebrato 20 anni di attività e, dopo la prima sede, è cresciuta fino a contare nove diversi punti vendita, tra cui sei a Roma.

La Gourmandise

Spostandosi a Monteverde Vecchio, non si può non parlare della gelateria artigianale La Gourmandise, che propone eccellenza e creatività in un'offerta di gusti raffinati, costante ricerca di abbinamenti inediti e ingredienti di alta qualità, con opzioni vegane e senza glutine.

Per gli studenti rimasti nella Capitale in una stanza in affitto studenti a Roma durante l’estate, si tratta di un’esperienza da provare per gustare autentiche eccellenze nel mondo del gelato artigianale.

Come il latte

Come il Latte, in zona Repubblica nel centro storico di Roma, è una gelateria artigianale gourmet famosa per i suoi topping e le sue creme dense.

Anche qui vengono utilizzati esclusivamente ingredienti naturali di elevata qualità e sono anche presenti alcune eccellenze uniche, come la fontana di cioccolato fuso fondente e quella di cioccolato bianco con cui è possibile arricchire ulteriormente il gelato.

Otaleg

Infine, parliamo della gelateria Otaleg, che ha letteralmente rivoluzionato il concetto di gelato artigianale portandolo ad un livello superiore.

Riaperta recentemente in zona Trastevere a Roma e attiva con una seconda sede a Monteverde, offre non solo prodotti di altissima qualità e sapore, ma anche un’esperienza unica di leggerezza e innovazione.

© Riproduzione riservata