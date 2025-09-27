Le punture della magrezza: un fenomeno rischioso diffuso tra le signore di Roma Nord

Da qualche tempo a questa parte, c’è un argomento che sembra serpeggiare tra le conversazioni di certi ambienti romani. Nelle strade eleganti e nei ristoranti alla moda del nord della Capitale, sta prendendo piede una moda alquanto singolare: le cosiddette “punture della magrezza”.
La nuova moda delle iniezioni dimagranti
Se durante l’estate è normale tornare dalle vacanze con qualche chilo di troppo o con una nuova abbronzatura, quest’anno il vero trend sembra essere tornare più snelli. E questo non è solo grazie al solito pilates o a una dieta mediterranea ben calibrata.
Origine della tendenza
Questa tendenza ha radici che affondano nei farmaci a base di semaglutide. Inizialmente sviluppati per aiutare chi soffre di diabete di tipo 2, questi medicinali hanno poi trovato un uso anche per la lotta all’obesità. Tuttavia, oggi vengono utilizzati da molti, anche da coloro che non avrebbero nessun reale bisogno di perdere peso.
Li si riconosce facilmente: sono quelli che ordinano mezze porzioni al ristorante dicendo di non avere molta fame e sfoggiano quella “faccia scavata” tipica dell’uso prolungato di semaglutide.
Un pericolo sottovalutato?
Mentre la moda continua a crescere, c’è chi si preoccupa dei possibili rischi legati a un uso indiscriminato di queste iniezioni. Medici e specialisti mettono in guardia: i farmaci dovrebbero essere prescritti solo a chi ne ha realmente bisogno, come le persone affette da obesità. Utilizzarli senza necessità può avere conseguenze impreviste sulla salute.
Una scelta consapevole
Sebbene ci sia chi li usi con leggerezza, c’è ancora una fetta della popolazione scettica e attenta alle indicazioni dei professionisti. Come sottolineano alcuni esperti: “Il farmaco va assunto solo in caso di reale necessità e sotto controllo medico”. Conoscere i propri limiti e ascoltare il parere dei medici è fondamentale per evitare che una semplice moda si trasformi in un rischio significativo per la salute.