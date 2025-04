L’Esquilino diventerà una piccola San Pietro con Papa Francesco a Santa Maria Maggiore

Nel cuore del multietnico quartiere dell’Esquilino a Roma, la Basilica di Santa Maria Maggiore da sabato scorso è diventata ancora di più un faro per i fedeli di tutto il mondo. Con la recente sepoltura di Papa Francesco, questo luogo sacro ha assunto un nuovo significato, trasformando l’intera area in una piccola “San Pietro”. Per molti residenti, come per Roberto, un settantaquattrenne che vive su via Merulana, il fatto di avere il Papa a “due passi” è motivo di grande orgoglio personale.

Un flusso continuo di pellegrini a Santa Maria Maggiore

La tomba di Papa Francesco ha immediatamente iniziato a richiamare migliaia di pellegrini. Le autorità pubbliche hanno risposto con un rafforzamento della sicurezza e una riorganizzazione dei percorsi, anticipando un Giubileo straordinario nel 2025 che promette di mantenere questo afflusso costante.

Prospettive comunitarie

L’arrivo di tanti fedeli non è solo una questione di business, come illustra Paola, una residente trentenne. È un momento di transizione che porta con sé alcune sfide, come l’aumento dei prezzi e l’adattamento al turismo di massa. Tuttavia, per molti abitanti, questo è anche un riconoscimento della centralità del quartiere che cambia la sua percezione da periferico a epicentro religioso.

Un melting pot di emozioni

Per i commercianti locali, l’opportunità di far parte di un evento storico porta con sé un misto di emozioni. Laura Carmignani, della pasticceria storica “Regoli”, vede un futuro di maggiore movimento, da affrontare con rispetto e calma. E mentre Omar dall’Argentina trova un pezzo di casa ritrovata a Roma, i ristoratori di “Casa Maria” vivono una nuova emozione quotidiana all’ombra della basilica.

Una tomba semplice ma potente

Dentro la basilica, la semplice lastra di marmo con la scritta “Franciscus” è un punto di raccoglimento. Con una croce pettorale d’argento posta proprio sopra essa, la tomba rispecchia l’umiltà che ha caratterizzato il suo Pontificato. Le spese per la sepoltura sono state coperte da un benefattore anonimo, un dettaglio che aggiunge un ulteriore strato di mistero e devozione a questa storia già notevole.

Una rivoluzione culturale

L’intera esperienza ha modificato l’atmosfera dell’Esquilino, legando i molti popoli del quartiere in una spiritualità condivisa. Come notato dagli abitanti, questo non cambia tutto nel quartiere, ma rafforza l’idea che lì, sotto l’orologio della basilica, si è creata una nuova sacralità. L’Esquilino, già noto per la sua diversità culturale, oggi brilla come una nuova destinazione di fede.

