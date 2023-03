Linguine alla salsa di noci e i preziosi consigli di Donna Assunta

Se una goccia di vino cade sul vostro tappeto affrettatevi a coprirla di sale fino. Abbondate pure… male non fa. Dopo un’ora, aspirate tutto e smacchiate con acqua minerale gassata. Sulla nostra tavola questa settimana avremo:

Linguine alla salsa di noci

Ingredienti per 4 persone: 320 gr. di pasta Linguine, 50 gr. di gherigli di noci, 250 gr. di fagiolini, un pomodoro secco, mezzo spicchio d’aglio, 30 gr. di Parmigiano grattugiato, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Mettete il pomodoro secco in acqua tiepida per circa 10 minuti. Intanto, lavate i fagiolini, lessateli in acqua bollente salata e sgocciolateli conservando l’acqua. Frullate nel mixer le noci con l’aglio, il pomodoro secco scolato, 2 o 3 fagiolini e 40 millilitri di olio. Versate la salsa in una ciotola, unite il Parmigiano e mescolate. Intanto, lessate le Linguine nell’acqua dei fagiolini riportata a bollore. Diluite la salsa di noci con qualche cucchiaio di acqua della pasta. Scolate la pasta al dente, conditela con la salsa di noci, unite i fagiolini rimasti, mescolate e servite. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

