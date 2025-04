Roma, in certi giorni, smette di essere una città e torna ad assumere la forma universale che la storia le ha assegnato. È accaduto anche stavolta, in occasione delle esequie di Papa Francesco, un momento di commiato e raccoglimento che ha coinvolto milioni di persone in tutto il mondo, ma che ha richiesto – nel suo cuore operativo – un impegno straordinario, tanto silenzioso quanto cruciale.

A ricordarlo, con parole misurate ma dense, è stato il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento per la gestione dei servizi di sicurezza e ordine pubblico messi in campo per l’evento.

Migliaia di operatori, una sola macchina organizzativa

Dietro una cerimonia vissuta con compostezza e spiritualità da pellegrini, autorità e cittadini, si è mossa una macchina organizzativa complessa, coordinata con precisione e sensibilità. Migliaia di operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, supportati dalla Polizia Locale di Roma Capitale, hanno garantito non solo la sicurezza fisica, ma anche la serenità necessaria affinché l’evento si svolgesse con il dovuto rispetto e raccoglimento.

Il Prefetto Pisani ha sottolineato non solo le capacità professionali, ma anche le doti umane di chi ha operato sul campo. Un dettaglio non secondario. In un contesto delicato, dove la logistica incontra l’emotività collettiva, l’equilibrio tra fermezza e tatto è spesso la differenza tra un evento “sicuro” e uno vissuto con fiducia e dignità. Piazza San Pietro

Diplomazia, sicurezza, logistica: un equilibrio perfetto

Alle esequie erano presenti Capi di Stato e di Governo, delegazioni diplomatiche da ogni continente, rappresentanti delle principali confessioni religiose e leader internazionali. Garantire la loro sicurezza, e quella dei fedeli, in un contesto aperto e simbolicamente carico, ha richiesto una pianificazione condivisa e rigorosa.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha riconosciuto formalmente il lavoro congiunto svolto insieme ai Comandi Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Municipale di Roma Capitale, al Ministero degli Affari Esteri, alla Protezione Civile e al Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. Tutti soggetti che, nella fase più delicata della gestione – quella informativa e previsionale – hanno collaborato in un flusso continuo e coordinato di dati, segnalazioni, movimenti.

La sicurezza come opera collettiva

Se c’è un messaggio che emerge da questo ringraziamento ufficiale, è che la sicurezza non è solo un compito tecnico. È anche, e forse soprattutto, un’opera collettiva, che funziona quando istituzioni, forze dell’ordine e componenti civili lavorano senza sovrapporsi, in ascolto reciproco.

Non è scontato. E non sempre accade. Ma in questa occasione, in un momento solenne e delicato per l’Italia e per il mondo cattolico, l’organizzazione ha mostrato che è possibile garantire ordine senza rigidità, e protezione senza ostentazione. Feretro di Papa Francesco in arrivo alla Basilica di S. Maria Maggiore

Un evento come questo non si ripete con frequenza, ma lascia dietro di sé una traccia. Non solo nella memoria collettiva, ma anche come modello silenzioso ed efficace di come uno Stato, nelle sue articolazioni migliori, sappia farsi struttura di servizio e non solo di controllo.

E forse, a guardar bene, anche questa è una forma di rispetto verso chi se ne è andato: fare in modo che tutto funzioni, senza rumore.

Foto dall’elicottero della Polizia di Stato

