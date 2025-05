Lucio Caracciolo: “Sulla pace in Ucraina, gli Europei paiono ininfluenti, destinati al traino degli Stati Uniti”

Lucio Caracciolo, fondatore di Limes sarà protagonista, mercoledì 28 maggio, de “L’Ordine del Caos”. Geopolitica del nuovo mondo”, all’ Open Space del Consiglio Nazionale degli ingegneri, (Via XX settembre 5, Roma). ll Consiglio dell’Ue ha adottato formalmente il diciassettesimo pacchetto di sanzioni alla Russia in seguito alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina. Le nuove misure sono finalizzate a rafforzare l’efficacia di quelle già esistenti, colpendo settori chiave. Secondo Lucio Caracciolo, fondatore di Limes sinora le sanzioni sinora hanno colpito principalmente le nostre economie, mancando i risultati che si prefiggevano di ottenere. Sui negoziati il celebre giornalista sembra non farsi troppe illusioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“La situazione è comunque in movimento. Solo gli americani sono in grado di spingere le parti almeno a una tregua. Gli europei certamente no, ma seguiranno se e quando si raggiungerà un accordo fra i contendenti”, ha affermato il fondatore della prima rivista di geopolitica italiana a margine della promozione de “L’Ordine del Caos. Geopolitica del nuovo mondo”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’iniziativa di approfondimento sarà ospitata da Open Space del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (via XX settembre 5, Roma), il Communication Hub nato con l’ambizione di rappresentare uno spazio aperto di confronto, un’area di approfondimento e di incontro voluta per gettare ponti sulla più ampia attualità sociale, economica, tecnologica, culturale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A partire dalle 18:30, Caracciolo, intervistato dal Consigliere Romagnoli, sarà protagonista di un vero e proprio viaggio nelle ragioni storiche di una instabilità che appare contrassegnare, in modo preoccupante, un’intera epoca.

© Riproduzione riservata