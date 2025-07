Madonna di Trevignano, la verità dietro le presunte lacrime: l’udienza decisiva a Civitavecchia

A Civitavecchia si attende con ansia l’esito dell’udienza che vede sul banco degli imputati Gisella Cardia e suo marito, accusati di truffa in relazione alle presunte lacrime di sangue della statua della Madonna di Trevignano. Il caso ha attirato un grande interesse mediatico per la singolarità delle accuse e il coinvolgimento emotivo della comunità locale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La perizia del genetista Emiliano Giardina

Durante l’udienza sono state presentate le analisi condotte dal professor Emiliano Giardina, incaricato dalla Procura di effettuare una perizia genetica sui reperti sequestrati. I risultati mostrano che le lacrime di sangue attribuite alla statua deriverebbero da materiale genetico direttamente riconducibile a Gisella Cardia. Una scoperta che escluderebbe qualsiasi fenomeno miracoloso, poiché si tratta di tracce ematiche umane.

Dubbie metodologie e contestazioni legali

L'avvocata dei Cardia, Solange Marchignoli, critica aspramente l'esclusione del loro consulente tecnico durante l'udienza, sottolineando come le conclusioni della perizia manchino del contraddittorio necessario. Marchignoli sostiene che i dati presentati siano solo proiezioni probabilistiche e non certezze definitive.

L’impatto sulla comunità di Trevignano

I raduni religiosi organizzati da Cardia avevano trasformato Trevignano in un polo d'attrazione per migliaia di pellegrini ogni anno. Tuttavia, il clamore mediatico e le pressioni amministrative hanno portato al divieto definitivo di tali eventi. La situazione ha generato tensioni nella comunità locale, da una parte appoggiando i fedeli convinti della buona fede della veggente, dall'altra chi invoca maggiore rigore nelle indagini.

Le prospettive future del caso

Sebbene oggi si attenda il verdetto sul rinvio a giudizio per i coniugi Cardia, la battaglia legale è tutt'altro che conclusa. Il futuro del caso rimane incerto, con gli avvocati difensori pronti a far valere ogni carta possibile. Al centro di tutto resta una questione intricata, fatta di fede e scetticismo scientifico che continuerà a dividere opinione pubblica e giustizia per molto tempo ancora.

