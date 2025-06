Madonna di Trevignano, svelato il mistero della statuetta: il sangue appartiene alla “veggente”

Il caso che ha sconvolto Trevignano

Per mesi, una piccola statuetta della Madonna nella tranquilla cittadina di Trevignano Romano è stata al centro di ferventi discussioni e dibattiti. La presunta capacità della statuetta di manifestare sangue ha attirato curiosi e fedeli da ogni dove, alimentando un culto che si è rapidamente diffuso. Tuttavia, un'analisi approfondita ha portato alla luce una verità che potrebbe segnare la fine di questo fenomeno.

Il ruolo cruciale delle analisi genetiche

Lo scorso mese, il Professore Emiliano Giardina – genetista, noto per il suo lavoro nel caso di Yara Gambirasio – ha esaminato attentamente quattro tracce di materiale genetico trovate sulla statuetta. Le tracce erano disposte in modo strategico: due sulle guance della Madonna, una sul volto e una sulla veste di un quadro raffigurante Cristo. Il risultato delle analisi? Tutte le tracce genetiche portano a Gisella Cardia, conosciuta anche come Maria Giuseppa Scarpulla.

Una scoperta contestata dalla difesa

Sebbene la difesa della Cardia avesse ipotizzato l’esistenza di un Dna misto che potesse mettere in dubbio le conclusioni degli esperti, il tribunale di Civitavecchia non ha concesso ulteriori proroghe per le indagini. Questo rigetto sembra consolidare la posizione degli inquirenti secondo cui non ci sono misteri ancora da svelare.

La posizione del Vaticano

Anche il Vaticano, chiamato in causa data la natura sensazionale del caso, si era espresso con fermezza. Un decreto del vescovo di Civita Castellana aveva già bloccato qualsiasi attività che potesse legittimare le presunte apparizioni sovrannaturali. Questa decisione arriva a sostegno delle evidenze scientifiche presentate dal professor Giardina e sottolinea l'importanza di discernere tra fede e inganno.

L'intera vicenda solleva interrogativi non solo sulla fede dei credenti ma anche sui limiti dell'inganno umano e sulle sue ripercussioni sociali. Con questa scoperta, Trevignano potrebbe finalmente ritrovare la sua tranquillità perduta.

