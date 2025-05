Magic! Giubileo Edition: lo straordinario spettacolo di magia all’Auditorium Conciliazione

Chiunque abbia assistito almeno una volta a uno spettacolo di magia sa quanto possa colpire l’imprevisto, quel momento in cui la realtà, anche solo per un attimo, si piega a qualcosa di diverso. Ma c’è una differenza tra stupire e toccare davvero le corde interiori dello spettatore. È questa la direzione che ha scelto “Magic! Giubileo Edition”, in scena il 24 maggio 2025 all’Auditorium della Conciliazione, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro. Non un semplice show, ma un viaggio nella trasformazione, pensato per entrare in risonanza con il tema del Giubileo e il senso profondo di rinascita che porta con sé.

La magia, in fondo, ha sempre parlato di metamorfosi: oggetti che scompaiono e ricompaiono, corpi che sfidano la gravità, carte che cambiano identità tra le dita dell’illusionista. Ma qui, a fare da filo conduttore, non è soltanto la tecnica, per quanto raffinata. È l’idea che ogni sparizione e ogni apparizione racchiudano un simbolo, una possibilità di cambiamento.

Le mani che raccontano storie

Uno dei momenti più attesi è senz'altro la performance di Antonio Versini. Per chi segue da anni il panorama dell'illusionismo europeo, il suo nome è legato all'eleganza della semplicità. Nessun effetto digitale, nessun artificio: solo le mani e la luce. Le sue ombre ricostruiscono San Pietro con una precisione che non è solo tecnica, ma emotiva. I contorni prendono vita, le sagome si animano, come se il tempo si fermasse. Non è soltanto illusione visiva: è narrazione poetica.

Dall’aurora boreale al cuore dell’arte

Un'altra finestra sullo stupore arriva da Elena & Vladim, artisti che si portano dietro l'aura rarefatta del Circolo Polare Artico. La loro magia si mescola a suggestioni visive prese in prestito dal mondo del trucco cinematografico. Non cercano l'effetto puro, ma l'atmosfera, la sospensione. Il pubblico non assiste a una sequenza di trucchi, ma entra in un mondo dove la realtà si fonde con la fantasia, come se la notte artica si piegasse su Roma per svelare i suoi misteri.

Carillon e le sue macchine del tempo

C'è poi Paolo Casanova, alias Carillon. Un personaggio che sembra arrivato da un romanzo steampunk, con i suoi ingranaggi, le sue trovate fuori dal tempo. Ma dietro la sua estetica retrò si nasconde un'anima delicata. Non è un clown nel senso classico, e non è nemmeno un semplice performer: è un viaggiatore tra epoche, che con un sorriso e un gesto trasporta lo spettatore in una parentesi onirica. Il suo numero è un incontro con l'infanzia, ma senza nostalgia, solo con stupore.

Viaggiatori dell’impossibile

Magic Martin ha girato più di 40 Paesi, ma ogni volta che sale sul palco si percepisce qualcosa di intimo nel suo modo di esibirsi. Elegante, silenzioso, enigmatico, è uno di quegli artisti che non cercano l’applauso, ma lo stupore trattenuto, quello che si legge negli occhi. Le sue illusioni non cercano mai il clamore. Restano sospese, come un trucco svelato a metà che però non smette di sorprendere.

Anche Tino Firmiani gioca sul confine tra i generi: clown, attore, illusionista e formatore, porta in scena qualcosa che va oltre la struttura del classico numero di magia. La sua è una ritualità, quasi un piccolo rito collettivo che invita il pubblico a ridere, riflettere, liberarsi. Non intrattiene soltanto: accompagna.

Un’arte che respira e si rinnova

Peio Rivas chiude idealmente questo cerchio con la sua maestria nella manipolazione delle carte. Conosciuto in Francia, Spagna, Portogallo, Rivas incarna quel tipo di artista che, pur nella precisione assoluta della tecnica, lascia spazio alla leggerezza. I suoi numeri sorprendono non per la complessità, ma per la naturalezza con cui accadono. E questa naturalezza, in un’epoca di effetti speciali e realtà aumentata, è forse l’illusione più grande e necessaria.

Roma come palcoscenico del possibile

La direzione artistica di Alessio Masci e la regia di Francesca Bellucci hanno costruito un mosaico raffinato, dove ogni artista aggiunge un frammento diverso. Ma il vero punto di forza di “Magic! Giubileo Edition” è la capacità di legare la dimensione dello spettacolo con un pensiero più profondo. Non si esce semplicemente dicendo “che bravi”, ma con la sensazione di aver assistito a qualcosa che, pur durando solo una sera, lascia tracce.

