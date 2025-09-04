MagicLand lancia il casting più spaventoso dell’anno: 200 posti per diventare “mostri ufficiali” di Halloween

MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, si prepara a un autunno da brividi con un’iniziativa che attirerà aspiranti performer da tutta la Penisola. Il 13 e 14 settembre 2025, a partire dalle ore 10:00, il Gran Teatro Alberto Sordi all’interno del Parco di Valmontone ospiterà il casting più atteso della stagione: la selezione di 200 nuovi “mostri ufficiali” che animeranno le notti di Halloween. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Zombie, clown psicotici, medici fuori controllo e creature post-apocalittiche diventeranno i protagonisti assoluti di uno degli appuntamenti più amati dal pubblico, ormai tradizione consolidata nel calendario di MagicLand.

Casting Halloween Magicland: modalità di partecipazione

Il casting è aperto a tutti i maggiorenni che abbiano voglia di mettersi in gioco. Non serve esperienza pregressa nel mondo dello spettacolo, ma entusiasmo, energia e predisposizione a interpretare personaggi capaci di inquietare e divertire allo stesso tempo.

I candidati dovranno presentarsi con abiti scuri, requisito fondamentale per immedesimarsi fin da subito nello spirito del ruolo. Il trucco, invece, sarà affidato agli esperti make-up artist di MagicLand, che trasformeranno gli aspiranti in autentiche figure da incubo grazie a effetti speciali e tecniche professionali di body painting.

Dalle prove alla performance: cosa serve per convincere la giuria

Il processo di selezione non sarà solo estetico: i partecipanti dovranno dimostrare di saper interpretare ruoli inquietanti con credibilità. Zombie barcollanti, clown dal sorriso agghiacciante, infermieri inquietanti o sopravvissuti a scenari post-apocalittici: l'obiettivo è coinvolgere i visitatori e creare interazioni autentiche, capaci di sorprendere e spaventare anche i più coraggiosi.

Una volta superata la selezione, i prescelti entreranno a far parte del cast ufficiale di Halloween 2025. Saranno loro a popolare i viali del Parco durante i weekend di ottobre, animando gli spettacoli serali e contribuendo a trasformare l’atmosfera di MagicLand in un vero e proprio villaggio dell’orrore.

Una giornata all’insegna del divertimento

Le selezioni non si limiteranno al provino. Al termine delle prove, i partecipanti avranno la possibilità di accedere alle attrazioni di MagicLand, trasformando il casting in un’esperienza completa tra divertimento e adrenalina. Un’occasione che unisce spettacolo e intrattenimento, perfettamente in linea con lo spirito del parco.

Come candidarsi: la scadenza

Per partecipare al casting, è necessario compilare l’apposito modulo online disponibile sul sito ufficiale di MagicLand entro il 10 settembre 2025. Una volta inviata la candidatura, basterà presentarsi nelle date stabilite al Gran Teatro Alberto Sordi.

Informazioni e modulo ufficiale sul sito di MagicLand

Un Halloween da non perdere

Con questa iniziativa, MagicLand conferma la sua vocazione a offrire eventi sempre più coinvolgenti e spettacolari. Halloween, ormai, non è solo una festa importata dall’estero, ma un appuntamento fisso che richiama famiglie, giovani e appassionati del genere horror. Il parco di Valmontone, forte di una tradizione ormai consolidata, punta a rendere l’edizione 2025 ancora più memorabile, arricchendo la proposta con un cast di performer selezionati con cura e pronti a sorprendere il pubblico.

Per chi sogna di indossare i panni di un mostro e vivere Halloween da protagonista, l’appuntamento è fissato: 13 e 14 settembre, ore 10:00, Gran Teatro Alberto Sordi, MagicLand.