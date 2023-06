Maltempo, alluvione lampo a Sezze: fiumi di acqua e detriti nelle strade

Un’ondata di maltempo ha colpito la Provincia di Latina nel pomeriggio di domenica 11 giugno. In particolare una alluvione lampo si è manifestata nel comune di Sezze, con una enorme quantità di acqua riversata sulle strade, fiumi di acqua e detriti, frane, smottamenti e auto bloccate.

Il Sindaco di Sezze

Quasi 100mm di pioggia sono caduti a Sezze, travolta da un violento nubifragio, e 46mm a Latina Scalo, riferisce il sito “meteoweb.eu”. Il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, ha esortato i cittadini a restare in casa: “vi invito a non uscire di casa”, ha scritto sui social.

Acqua della diga riversata su terreni e strade

La diga a monte del paese non è riuscita a reggere il volume d’acqua, riversandola su terreni agricoli e manto stradale e costringendo le autorità a chiudere strade e ponti. In un comunicato del comandante della Polizia locale, si invitano i cittadini a non utilizzare mezzi e veicoli. Sul territorio sono accorsi gli uomini della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, per monitorare i luoghi di maggiore criticità e rischio idrogeologico, riporta il sito “meteoweb.eu”.

Alluvione lampo

L’alluvione lampo è definita tale perché non presenta segnali che permettono agli esperti di presagire il suo arrivo. Di conseguenza, le autorità non riescono ad emettere un’allerta meteo in tempo utile per mettere in salvo persone e cose.

Miele: “Stato di emergenza per Sezze”

“Una forte ondata di maltempo sta colpendo i Monti Lepini e al momento Sezze è la località più colpita, con allagamenti e diversi disagi per la popolazione. Stiamo seguendo con apprensione l’evolversi della situazione, particolarmente critica in località Casali. Ora, si intervenga subito dichiarando lo Stato d’emergenza per Sezze, vista la situazione disastrosa.

“Regione e Governo intervengano”

Siamo certi che la Regione agirà immediatamente con il Governo per fronteggiare l’emergenza e sostenere un’intera comunità che si sta trovando a fare i conti con detriti e fango che stanno inondando le strade di interi quartieri. Un ringraziamento ai soccorritori, alle squadre dei Vigili del fuoco e ai volontari che stanno lavorando sul territorio”. Lo dichiara la deputata della Lega Giovanna Miele. (Rai/ Dire)

© Riproduzione riservata