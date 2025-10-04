Marianna Capone, da Valmontone alla corona: è Miss Roma Capitale 2025

Marianna Capone, nemmeno vent’anni e una determinazione lucida, è la nuova Miss Roma Capitale 2025. Il titolo è arrivato al termine della finale disputata al Riva Marconi, elegante location affacciata sul Tevere in Lungotevere Dante 275 (zona Eur/Marconi), in una serata di passerelle, musica e flash. La proclamazione è stata confermata anche dal Comune di Valmontone, che ha celebrato sui propri canali ufficiali l’exploit della giovane concittadina. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La finale di Miss Roma Capitale

L’epilogo della 5ª edizione si è tenuto domenica 28 settembre 2025 in notturna, con start intorno alle ore 20: un format collaudato che alterna sfilate, intermezzi musicali e momenti di intrattenimento. La direzione artistica ha puntato su un evento ritmato, pensato per un pubblico trasversale, con l’ambientazione contemporanea del Riva Marconi a dettare il tono estetico della serata. A scandire la kermesse, la voce dello showrunner Angelo Martini – che ha curato comunicazione e lancio social del concorso – e un parterre di ospiti dello spettacolo.

Che cos’è “Miss Roma Capitale”

“Miss Roma Capitale” è un concorso locale nato per valorizzare il tessuto creativo e imprenditoriale romano e offrire a giovani modelle uno spazio di visibilità su un palcoscenico cittadino. L’edizione 2025 ha segnato la quinta stagione della rassegna, ideata dal patron Gennaro Ruggiero, consolidando così la formula che mette insieme moda, intrattenimento e promozione del territorio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il profilo: chi è Marianna Capone

Capelli castani, portamento sciolto, una preparazione maturata a suon di casting e passerelle locali: Marianna Capone frequenta l’ambiente moda da giovanissima e ha collezionato esperienze tra shooting, show di provincia e concorsi emergenti. Già nel 2022 il suo nome compariva nel circuito di concorsi nazionali minori, con interviste tv locali e fasce speciali che ne avevano messo in vetrina presenza scenica e affidabilità in passerella. La progressione è stata costante, fino alla serata romana che l’ha incoronata.

Il legame con Valmontone: orgoglio civico e gioco di squadra

La risonanza del titolo a Valmontone non è un dettaglio. A dare sostanza all’annuncio, infatti, c’è il post ufficiale dell’amministrazione cittadina attraverso il sindaco Veronica Bernabei: un riconoscimento pubblico che trasforma la vittoria in orgoglio collettivo e racconta bene come questi titoli non siano solo “cronaca mondana”, ma fattori d’immagine per l’intera area metropolitana. Una giovane della provincia che vince in Capitale è un messaggio chiaro: il talento nasce ovunque, cresce con disciplina e trova una sua ribalta se intercetta opportunità e reti professionali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La serata al Riva Marconi: location e dettagli che contano

La scelta di Riva Marconi ha fatto la differenza: spazi modulari, pedane ampie, regia luci capace di scolpire silhouette e abiti, e soprattutto una logistica funzionale (parcheggi riservati, accessi rapidi, aree backstage ben separate dal pubblico). È il tipo di venue che unisce immagine e praticità, adatta sia alle riprese social sia ai set fotografici pre e post show. Un tassello non secondario per un concorso che punta sulla comunicabilità del proprio prodotto.

La cronaca dell’elezione

Dopo le passerelle in casual e in abito da sera, con le consuete rilevazioni della giuria – punteggi su portamento, fotogenia, capacità di stare in scena – il verdetto ha premiato Capone con un margine netto sulle altre finaliste. La comunicazione “a caldo” è arrivata prima sui social dell’organizzazione e poi è stata rilanciata dalle istituzioni di Valmontone, chiudendo il cerchio della verifica ufficiale. La narrazione social della serata, in tempo reale, ha contribuito a dare tracciabilità all’evento e alla proclamazione.

Cosa significa questa fascia

Una corona locale non è un punto d’arrivo: è una chiave che apre set, showroom, sfilate tematiche, campagne per brand emergenti, presenze a eventi cittadini (specialmente nell’ultimo scorcio di stagione a ottobre). Nel breve periodo, Marianna potrà capitalizzare su shooting editoriali e presenze in passerella: il mercato romano – tra boutique d’autore, accademie di moda, produzioni tv locali – è vivace e assorbe con interesse profili giovani e affidabili. Il fatto che il titolo sia stato assegnato nella settimana clou degli eventi in città amplifica la cassa di risonanza mediatica.

Agenda e prossimi step: dove rivederla