Meteo Lazio, cinque città da bollino rosso per il caldo: allerta massima giovedì 25 e venerdì 26 giugno

Il Lazio entra nella fase più dura dell’ondata di calore. Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo restano nella fascia di allerta più alta, mentre in Italia le città da bollino rosso saliranno a 17 giovedì 25 giugno e a 18 venerdì 26. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Bollino rosso nel Lazio, perché l’allerta riguarda tutta la popolazione

Il livello 3 non indica soltanto una giornata molto calda. Segnala condizioni di emergenza climatica con possibili effetti sulla salute non limitati agli anziani, ai bambini piccoli o alle persone con patologie croniche. Il rischio può riguardare anche adulti sani, lavoratori all’aperto, pendolari, sportivi e chi resta molte ore in auto, sui mezzi pubblici o in ambienti poco ventilati.

Il dato più rilevante per il Lazio è la presenza contemporanea di tutti i principali capoluoghi monitorati nella fascia rossa. Roma affronta temperature massime percepite fino a 36 gradi, con un impatto amplificato da asfalto, traffico, edifici densi e scarsa ventilazione in alcune aree urbane. Frosinone e Latina risentono della combinazione di caldo, umidità e qualità dell’aria nei fondovalle e nelle zone più urbanizzate. Rieti e Viterbo, spesso percepite come meno esposte rispetto alla Capitale, rientrano ugualmente nel quadro di massima attenzione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La durata dell’ondata di calore è il fattore che rende più delicata la situazione. Una giornata isolata di caldo intenso può creare disagi, ma più giorni consecutivi con temperature elevate mettono sotto pressione l’organismo. Il corpo fatica a disperdere calore, il riposo notturno peggiora, aumenta il rischio di disidratazione e possono aggravarsi disturbi cardiaci, respiratori e metabolici. Il passaggio da 16 città rosse nella giornata di mercoledì 24 giugno a 17 giovedì e 18 venerdì conferma una crescita progressiva del fenomeno su scala nazionale.

Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo: le regole da seguire nelle ore più calde

Nel Lazio le indicazioni pratiche diventano decisive soprattutto nella fascia centrale della giornata. Le uscite non necessarie vanno rinviate, in particolare dalle 11 alle 18. Chi deve spostarsi per lavoro o assistenza familiare dovrebbe portare acqua, proteggere il capo, evitare soste lunghe al sole e cercare percorsi con ombra. Per chi lavora nei cantieri, nella manutenzione stradale, nell’agricoltura, nella logistica e nei mercati, la programmazione delle pause non è un dettaglio organizzativo, ma una misura di prevenzione.

Anche gli spostamenti brevi possono diventare pesanti. Un tragitto a piedi verso una fermata, un’attesa senza copertura, una salita in autobus affollato o una coda in auto possono bastare a provocare malessere. Capogiri, crampi, nausea, pelle molto calda, confusione, debolezza improvvisa e sete intensa sono segnali da non sottovalutare. In presenza di sintomi marcati occorre interrompere l’attività, raggiungere un luogo fresco, bere a piccoli sorsi e chiedere aiuto.

Particolare attenzione va riservata agli anziani che vivono soli. Una telefonata nelle ore più difficili della giornata, una verifica sulla disponibilità di acqua fresca, farmaci e ventilazione domestica possono evitare problemi seri. I bambini piccoli, invece, non devono mai essere lasciati in auto, nemmeno per pochi minuti. La temperatura nell’abitacolo sale rapidamente e può diventare pericolosa in tempi molto brevi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Rifugi climatici e città più fresche: il modello che può servire anche al Lazio

L’ondata di calore rimette al centro il tema dei rifugi climatici: spazi pubblici o privati ad accesso libero, pensati per offrire sollievo durante i picchi di temperatura. Biblioteche, musei, centri civici, parchi con ampie zone d’ombra, centri commerciali e luoghi dotati di acqua, sedute e servizi igienici possono diventare presidi utili nelle giornate più calde.

Il modello ha già preso forma in diverse città europee e italiane. Barcellona ha aperto la strada con una rete ampia di luoghi freschi, poi altre metropoli hanno rafforzato lo stesso approccio. In Italia, Bologna e Firenze hanno avviato mappe e punti di ristoro climatico per orientare cittadini e persone fragili. A Roma il progetto RESPIRO ha individuato spazi verdi e luoghi urbani capaci di offrire sollievo, con attenzione all’accessibilità e alla presenza di ombra, sedute, fontane e percorsi raggiungibili.

Per il Lazio, la questione non riguarda solo la Capitale. Anche Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo hanno bisogno di una geografia chiara dei luoghi freschi: parchi alberati, biblioteche, centri anziani, edifici pubblici climatizzati, spazi culturali e aree con acqua potabile. La mappa dei punti sicuri può diventare uno strumento di protezione concreta, soprattutto per chi non ha condizionatori in casa o vive in abitazioni esposte al sole per molte ore.

La fase rossa impone una lettura nuova dell’estate urbana. Il caldo non è più soltanto una condizione meteorologica fastidiosa, ma un tema di sanità pubblica, organizzazione del lavoro, welfare locale e cura dello spazio urbano. Le città che sapranno prepararsi meglio saranno quelle capaci di unire informazione, prevenzione e luoghi accessibili. Nel frattempo, per i prossimi giorni, la regola è semplice: ridurre l’esposizione, bere spesso, controllare le persone più fragili e non considerare il bollino rosso un avviso di routine.