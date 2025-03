Metro B, sei nuove fermate per migliorare il trasporto pubblico nel quadrante Est della Capitale

Il Comune di Roma ha stanziato 44 milioni di euro per il prolungamento della Metro B, un intervento che promette di trasformare la mobilità nel quadrante est della Capitale. L’annuncio è stato dato dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che ha condiviso i dettagli del finanziamento sui suoi canali social, sottolineando come questo progetto rappresenti un passo concreto verso uno degli obiettivi principali dell’Amministrazione Capitolina: migliorare il trasporto pubblico della città.

Il prolungamento della linea Metro B avrà un impatto significativo su Roma, in particolare su quelle aree che attualmente soffrono per la congestione del traffico. Il progetto prevede l’estensione della linea fino al Centro Agroalimentare di Guidonia, con l’aggiunta di sei nuove fermate: San Basilio, Torraccia, Casal Monastero, Tecnopolo Tiburtino, Settecamini e Setteville (Car). Questo ampliamento rappresenta non solo un miglioramento dell’infrastruttura di trasporto, ma anche una risposta diretta alla necessità di alleggerire il traffico su alcune delle arterie più congestionate della città, come il Grande Raccordo Anulare e la via Tiburtina.

Il progetto ha come obiettivo quello di incentivare l’uso del trasporto pubblico, riducendo il ricorso ai mezzi privati. In un periodo in cui la sostenibilità e la qualità dell’aria sono temi sempre più rilevanti, l’estensione della Metro B rappresenta una scelta strategica per la Capitale. Il miglioramento del trasporto pubblico non solo contribuirà a ridurre il traffico, ma avrà anche un impatto positivo sull’ambiente, favorendo una mobilità più ecologica e meno inquinante.

Roma Metropolitane, l’ente responsabile della progettazione e realizzazione dell’opera, è attualmente al lavoro sulla redazione del Documento delle Alternative Progettuali (Docfap) e del Documento degli Indirizzi Progettuali (Dip). Questi documenti sono fondamentali per definire i dettagli del progetto, che dovrà poi passare attraverso una gara per la realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economico. Una volta completata questa fase, l’opera potrà entrare nel vivo e, auspicabilmente, iniziare a cambiare la mobilità del quadrante est di Roma.

Questo intervento rappresenta un altro passo importante per la Capitale, che continua a investire nella modernizzazione delle sue infrastrutture di trasporto. L’ampliamento della Metro B non solo migliorerà la qualità della vita per i residenti delle aree interessate, ma avrà anche un effetto positivo sull’intera città, rendendo il trasporto pubblico più efficiente, rapido e capillare. Con il piano di prolungamento, Roma si avvicina sempre di più a una mobilità urbana sostenibile e moderna, pronta ad affrontare le sfide del futuro.

