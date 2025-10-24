Metro C, il Governo taglia 50 milioni: rischio rallentamenti per i cantieri a Roma

Il progetto della Metro C, una delle infrastrutture più complesse e strategiche per la mobilità di Roma, rischia di subire un nuovo rallentamento. Nella manovra di bilancio, il Governo ha approvato un taglio di 50 milioni di euro destinati alla linea metropolitana. Una scelta che ha sollevato immediate reazioni a livello locale, considerato l’impatto che la riduzione dei fondi potrebbe avere sul completamento dell’opera.

Il taglio è stato introdotto nel pacchetto di misure economiche sostenute dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e dalla Lega. La conseguenza, sottolineano gli amministratori capitolini, non è solo un ritardo nei tempi, ma anche un ostacolo a un’infrastruttura ritenuta essenziale per il trasporto pubblico della Capitale.

La presidente dell’Assemblea capitolina

A farsi portavoce della preoccupazione istituzionale è stata Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea capitolina. In una nota ufficiale, Celli ha definito la scelta del Governo “inspiegabile e profondamente sbagliata”. L’opera, ha ricordato, è considerata strategica per il futuro della città e non può essere privata delle risorse necessarie per proseguire.

Secondo la presidente, sottrarre 50 milioni alla Metro C significa di fatto rallentare uno dei pochi cantieri infrastrutturali di respiro metropolitano attualmente in corso a Roma. “Roma merita investimenti, non tagli – ha sottolineato –. È indispensabile che il Governo torni sui propri passi e ripristini i fondi per garantire la continuità dei lavori e il completamento della linea”.

Perché la Metro C è un’opera strategica

La Metro C rappresenta la terza linea metropolitana della città, concepita per alleggerire la pressione sulle linee A e B e per collegare aree densamente popolate con il centro storico e i nodi di interscambio. Il progetto, avviato molti anni fa e più volte rimaneggiato, ha incontrato negli anni ostacoli di natura finanziaria, burocratica e tecnica.

Il tracciato previsto attraversa quartieri popolosi e arriva fino a San Giovanni, dove si connette alla linea A, con l'obiettivo di proseguire fino a Piazza Venezia. Questa tratta centrale è considerata cruciale: consentirebbe di integrare la rete e di servire punti nevralgici della città, con una riduzione stimata del traffico privato.

Il taglio deciso dal Governo rischia di compromettere il cronoprogramma dei lavori e di rallentare ulteriormente un’infrastruttura attesa da decenni dai cittadini.

L’impatto sulla città e sui cittadini

Il mancato finanziamento ha un impatto diretto sulla qualità della vita quotidiana dei romani. La carenza di linee metropolitane, rispetto ad altre grandi capitali europee, è uno dei principali fattori che determinano congestione e tempi di percorrenza elevati.

Ogni ritardo nel completamento della Metro C significa migliaia di persone costrette a muoversi con mezzi di superficie già sovraccarichi, oppure con l'auto privata, contribuendo all'aumento del traffico e delle emissioni. Per questo motivo le istituzioni locali considerano l'opera un investimento indispensabile, non solo sul piano della mobilità, ma anche sotto il profilo ambientale e sociale.

La richiesta al Governo

L'appello della presidente Celli va oltre la semplice denuncia del taglio. La richiesta è che i fondi vengano ripristinati rapidamente per evitare interruzioni nei cantieri. L'eventuale sospensione o dilatazione dei lavori comporterebbe costi ulteriori per il bilancio complessivo del progetto e rischierebbe di prolungare ulteriormente i tempi di consegna di una linea che già oggi ha accumulato anni di ritardo rispetto alle previsioni iniziali.

Una questione politica e strategica

La scelta del Governo di ridurre le risorse destinate alla Metro C apre anche una questione politica più ampia. Da un lato c’è la necessità di contenere la spesa pubblica e rispettare i vincoli di bilancio, dall’altro l’esigenza di garantire investimenti strutturali nelle grandi città.

Roma, con i suoi problemi di traffico cronico e con un sistema di trasporto pubblico spesso giudicato insufficiente, rappresenta un caso emblematico. La Metro C è uno dei pochi progetti di mobilità su larga scala attualmente in corso e il suo rallentamento viene percepito come un segnale negativo per lo sviluppo della Capitale.