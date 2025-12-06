Milano Cortina 2026: partito dallo Stadio dei Marmi il viaggio della fiamma olimpica

Dallo Stadio dei Marmi di Roma è partito ufficialmente il viaggio della fiamma olimpica delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questa mattina, alla presenza del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e del presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, sono stati quattro tedofori d’eccezione a dare il via ufficiale al giro d’Italia che nei prossimi 2 mesi la fiamma olimpica farà in tutte le Regioni, 110 province e oltre 300 comuni per un totale di 12.000 km e l’impegno di 10.001 tedofori.

Dopo l'atterraggio della lanterna sul suolo italiano dalla Grecia lo scorso 4 dicembre e la Cerimonia di Accensione del Braciere del Viaggio della Fiamma Olimpica, andata in scena nella mattinata di ieri in piazza del Quirinale alla presenza delle più alte cariche dello stato e della presidente del CIO Kirsty Coventry, oggi il via ufficiale al viaggio della Torcia. La lanterna è stata portata all'interno dello Stadio dei Marmi da Giancarlo Peris, l'ultimo tedoforo dei Giochi Olimpici di Roma 1960, che ha passato la fiamma a Malagò, il quale ha acceso il braciere del viaggio.

Primo dei 10.001 tedofori impegnati il campione europeo, mondiale e olimpico Gregorio Paltrinieri, che ha raccolto la fiamma dal braciere e iniziato il viaggio. Nel primo giro dello Stadio si sono succeduti altri campioni dello sport italiano: la campionessa olimpica nella scherma Elisa Di Francisca, il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, ed il cestista Achille Polonara.

La fiamma olimpica in giro per Roma: le tappe e i principali tedofori

Proprio il cestista, che sta lottando contro le leucemia, ha portato la torcia fuori dallo Stadio dei Marmi per un viaggio che nella giornata di oggi toccherà tutti i punti più importanti della Capitale toccando tutti i suoi principali monumenti fino a Piazza del Popolo, dove alle 19:30 verrà accolta nella Celebration venue. Questo il percorso: Stadio dei Marmi, Borgo Sant'Angelo, Piazza S. Pietro, Castel Sant'Angelo, Corso Vittorio Emanuele II, Largo Argentina, Gazometro, Piazza del Campidoglio, Piazza dell'Esquilino, Piazzale Aldo Moro, Via della Stamperia, Piazza del Popolo.

La lista dei tedofori nella giornata odierna è ricca di nomi dello sport e dello spettacolo: Matteo Berrettini, Gigi Datome, Andrea Bargnani, Max Biaggi, il regista Giuseppe Tornatore, i cantanti Achille Lauro e Noemi, l’attrice Claudia Gerini e la stilista Lavinia Biagiotti.