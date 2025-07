Miss Italia: a Marino la prima finale regionale del Lazio

Il cuore dei Castelli Romani si prepara all’evento

Nella suggestiva cornice di Palazzo Colonna a Marino, domani sera alle 21:30 si apre il sipario sulla prima finale regionale del concorso di Miss Italia Lazio 2025. Un appuntamento imperdibile che inaugura il tour regionale destinato a tenere banco nei mesi di luglio e agosto. Le rappresentanti del Lazio sfileranno con la speranza di accedere alla fase nazionale del prestigioso concorso di bellezza italiana.

Le istituzioni e i partner

L'organizzazione dell'evento è affidata a Delta Events, concessionaria ufficiale del concorso per il Lazio, con il patrocinio del Comune di Marino. Il supporto arriva anche da Framesi e dalle collaborazioni con Codacons e LILT. Queste ultime non solo promuovono l'evento, ma sottolineano un impegno verso tematiche sociali cruciali come la salute e la cittadinanza attiva.

Titoli in palio e sfilate da sogno

Oltre all'elezione di Miss Framesi Lazio 2025, sarà assegnato un titolo speciale: "Miss Marino Città del Vino 2025". Un riconoscimento che celebra il legame tra la città e le sue tradizioni enologiche. Le ventisei concorrenti sfileranno indossando sia i body istituzionali che abiti d'Alta Moda firmati da Barbara Basciano e Alessandra Ciani.

Omaggio alla Dolce Vita

Uno dei momenti più attesi della serata sarà una sfilata tematica dedicata alla "Dolce Vita", un omaggio allo stile inconfondibile degli anni '60 che ha reso celebre l'Italia nel mondo. A condurre l'evento sarà Margherita Praticò, accompagnata dalla regia esperta di Mario Gori e dalla selezione musicale di Valter Paoli.

Madrine d’eccezione

Madrine della serata saranno Nicolle Boccanera, Miss Social Lazio 2024 e originaria proprio di Marino, insieme a Martina Di Trento, Miss Framesi Lazio 2024. Entrambe già protagoniste nelle scorse edizioni del concorso.

Le autorità locali

«Accogliere una tappa così significativa del concorso Miss Italia è motivo di orgoglio per la nostra città,” hanno dichiarato il sindaco Stefano Cecchi e la vicesindaca Sabrina Minucci. La manifestazione conferma ancora una volta Marino come luogo emblema di cultura, bellezza e ospitalità.”

