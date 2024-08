Miss Roma 2024 è Beatrice Mazzoni: un trionfo di bellezza e talento all’Arena del Teatro di Tor Bella Monaca

Nella splendida cornice dell’Arena del Teatro di Tor Bella Monaca, Beatrice Mazzoni, ventenne romana dagli occhi verdi e capelli castani, è stata incoronata Miss Roma 2024. Studentessa di Comunicazione Pubblica e d’Impresa, Beatrice sogna di diventare autrice di programmi televisivi e, grazie a questo prestigioso titolo, accede di diritto alle pre-finali nazionali dell’85° concorso nazionale di Miss Italia.

La serata, magistralmente condotta da Margherita Praticò e diretta dal regista Mario Gori, ha visto la partecipazione di venti splendide concorrenti selezionate con cura dalla Delta Events. Al secondo posto si è classificata Arianna Ciamei, diciottenne romana dai capelli castani e occhi marroni, appena diplomata al liceo scientifico e prossima a iscriversi alla facoltà di Ingegneria. Al terzo posto, Greta Caretta, venticinquenne insegnante di Pilates, laureata in danza, recitazione e canto in America.

La giuria di qualità che ha decretato le vincitrici era composta da Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, Martina Sambucini, Miss Italia 2020, Maria Maiani, fondatrice della Maiani Accademia Moda, Valeria Mangani, Presidente della Sustainable Fashion Innovation Society, e altri illustri personaggi del mondo del cinema, della moda e dello spettacolo.

L’evento ha avuto un significato particolare grazie all’intervento di Don Antonio Coluccia, noto come il “prete coraggio” per il suo impegno contro la criminalità organizzata. Don Antonio ha ringraziato gli organizzatori per aver portato un messaggio di vita e speranza in una zona spesso associata a problematiche sociali.

La patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, ha sottolineato l’importanza del trasferimento di Miss Roma dal centro della Capitale a Tor Bella Monaca, evidenziando la lotta contro gli stereotipi che relegano la bellezza a un ruolo secondario. “È bello essere qui a portare un messaggio di rinascita attraverso la bellezza delle nostre ragazze”, ha dichiarato.

La manifestazione è stata parte integrante della seconda edizione di “Lazio, la bellezza del Talento”, un’iniziativa della Regione Lazio volta a valorizzare le bellezze paesaggistiche e i giovani talenti del territorio. Durante la serata, si sono esibiti alcuni degli studenti delle prestigiose scuole di alta formazione tecnologica della Regione Lazio, tra cui l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini e la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté.

Tra le performance più applaudite, quella di Giulia Covitto, in arte Jungle Julia, che ha portato in scena un’esibizione blues e rock, e quella di Stefano de Santis, che ha interpretato il monologo “La paura” di Giorgio Gaber. Un momento dedicato al talento tecnologico è stato rappresentato da Francesco Stazi e i suoi colleghi della ITS Lazio Digital, vincitori del contest LET’S CYBER GAME.

Miss Roma 2024 non è stata solo una celebrazione della bellezza, ma anche un inno al talento e all’impegno sociale, in un contesto che ha saputo unire moda, cultura e innovazione tecnologica, dimostrando come la bellezza possa essere un potente veicolo di rinascita e speranza per le comunità.