Mogol e le conversazioni dall’aldilà: la musica e il mistero

L’inizio di un viaggio musicale

Quando si parla di Mogol, il primo pensiero va ai grandi successi della musica italiana. Ma spesso ci si dimentica delle storie più personali, dei ricordi che formano l’anima di un artista. Mogol rievoca con affetto in una intervista al Corriere della Sera, il suo primo ricordo, quello di un bambino di appena sei mesi tra le braccia sicure della madre. Lo conforta sapere che anche i grandi autori come lui conservano momenti intimi e semplici nella loro memoria.

Guerra e gioventù

La vita di Giulio Rapetti, più conosciuto come Mogol, è stata segnata da eventi storici e personali che hanno influito sulla sua creatività. Durante la guerra, il sibilo delle bombe e le corse nei rifugi sono rimasti impressi nella sua memoria. Ma lo spirito combattivo di Mogol si manifestò presto: con un cannone di legno appeso nella cantina, sfidava simbolicamente la paura e prendeva le distanze da un padre antifascista silenzioso.

Avventure e pericoli

Un aspetto sorprendente della vita di Mogol sono i suoi racconti di avventura, che includono incontri ravvicinati con la morte. Dalle pinne di pescecani in Oceania a rischiosi tuffi nelle acque di Porto Rotondo, Mogol ha vissuto appieno, sorretto da una fede incrollabile. Ogni esperienza di vita è stata un tassello che ha alimentato la sua creatività.

La genesi delle canzoni e il lascito artistico Le collaborazioni con artisti del calibro di Lucio Battisti, Luigi Tenco e Mina non sono solo leggende musicali; sono storie di amicizia, di rapporti umani e professionali profondi. Ad esempio, la creazione di Space Oddity di David Bowie, trasformata in Ragazzo solo, ragazza sola, sottolinea la capacità di Mogol di adattare e sentire le storie a livello personale.

Esperienze di vita e ricerca spirituale

Parlare di Mogol significa anche affrontare il suo rapporto con la spiritualità. Dai dialoghi ultraterreni con artisti come Lucio Battisti e Mango, che lo raggiungono attraverso l’arcobaleno, fino alla percezione che Dio protegge e guida, anche questo fa parte del suo mondo. Queste esperienze non solo ispirano le sue canzoni, ma anche la sua visione dell’aldilà, un luogo amorevole senza tormenti eterni.

Dietro alle collaborazioni celebri

Le collaborazioni con Gianni Morandi e Zucchero rappresentano uno spaccato interessante della sua vita professionale. Alcuni rapporti si sono rivelati difficili, come col Giuseppe Adelmo Fornaciari, e proprio questi aneddoti rivelano il lato umano dietro le canzoni che hanno segnato un’epoca. Senza dimenticare Riccardo Cocciante, con cui Mogol ha lavorato su diverse hit di successo.

Politica e influenza culturale

La sua influenza non si è mai fermata alla musica. Le sue scelte politiche, dal voto per Maurizio Gasparri alla considerazione di altri politici come Dario Franceschini, dimostrano una chiara visione del mondo che va oltre l’orizzonte musicale. Dialogare con il Papa e sognare di scrivere una preghiera universale mostra un lato profondamente umano di Mogol.

Segreti di una lunga vita

E per chi si chiede il segreto della sua longevità, Mogol risponde con semplicità. Non sono solo i geni o il destino a portarlo a novant’anni in forma smagliante, ma anche abitudini salutari come evitare i dolci, bere poco vino e mantenere uno stile di vita attivo. Sicuramente un mix affascinante tra dieta equilibrata e una prospettiva di vita positiva, che lo accompagna anche nelle sue ore di sonno regolari.

L’eredità di un poeta dei nostri giorni

In fin dei conti, Mogol è molto più di un paroliere: è un custode della memoria musicale italiana, un uomo che ha saputo trasformare ogni esperienza di vita in una poesia cantata da milioni di persone.

© Riproduzione riservata