Montalto di Castro, in arrivo il progetto del porto turistico

Il Comune di Montalto di Castro entra ufficialmente a far parte del Piano dei Porti della Regione Lazio, identificato come sito strategico per la realizzazione di un nuovo porto turistico destinato alla nautica da diporto. L’annuncio arriva da Marco Fedele, assessore all’urbanistica e demanio della giunta Socciarelli, che ha sottolineato l’importanza dell’opera per il territorio.

Il porto, che sorgerà in mare a nord della foce del fiume Fiora, ospiterà tra i 300 e i 500 posti barca. Si tratta di un’infrastruttura strategica che punta a valorizzare la vocazione turistica del territorio e a creare nuove opportunità economiche. Per garantire la realizzazione dell’opera, l’amministrazione comunale ha affidato l’incarico di progettazione a un esperto con esperienza specifica nelle opere idraulico-marittime.

“Abbiamo avviato un iter concreto per portare a termine un progetto atteso da decenni,” ha dichiarato Fedele. “Questo porto rappresenta un passo fondamentale per l’economia turistica e ricettiva di tutto il territorio viterbese”.

Secondo quanto riferito dall’assessore, la realizzazione del porto turistico rappresenta uno dei più importanti interventi infrastrutturali degli ultimi decenni. La sua posizione strategica, a breve distanza dall’arcipelago toscano, promette di attrarre turisti e appassionati di nautica, generando benefici economici significativi per i settori della ristorazione, del commercio e dell’ospitalità.

Fedele: “Opera strategica e vantaggiosa per tutta la provincia”

L’amministrazione comunale ha fissato tempi stringenti per il completamento della prima fase del progetto. Gli elaborati tecnici e amministrativi saranno consegnati entro 90 giorni, permettendo così l’avvio della gara pubblica per il project financing, che includerà progettazione esecutiva, realizzazione e gestione del porto. “Confidiamo di avere il masterplan pronto prima dell’estate”, ha aggiunto Fedele. “La fase successiva sarà l’apertura della gara pubblica, per trasformare questo progetto in realtà”.

Questo progetto si distingue per il suo approccio concreto e lontano dalle logiche elettorali. Come sottolineato dall’assessore, la giunta Socciarelli si è concentrata sull’operatività, evitando promesse non mantenute che in passato hanno rallentato lo sviluppo del territorio. “È un’opera strategica che porterà benefici a tutta la provincia di Viterbo”, ha concluso Fedele. “Non solo per Montalto di Castro, ma per l’intero comparto turistico e commerciale della zona.”