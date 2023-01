Montalto di Castro, rinvenuto cadavere irriconoscibile sull’Aurelia

Giallo sull’Aurelia. I Carabinieri hanno rinvenuto i resti di un corpo umano sulla strada statale 1, la via Aurelia, all’altezza del km 113, nel territorio di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, direzione Grosseto (nord). Il macabro rinvenimento è avvenuto la sera di domenica 22 gennaio 2023. Difficile per gli investigatori intervenuti sul posto poter riconoscere i connotati di base dei resti, poiché il cadavere è irriconoscibile, quel che resta di un corpo martoriato che presenterebbe dei chiari segni che ipotizzano sia stato vittima di un investimento.

Sul posto sono stati chiamati dai Carabinieri per un intervento da supporto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tarquinia, presente anche il personale sanitario del 118 e personale dell‘Anas. I Carabinieri che stanno effettuando tutte le operazioni di rito, indagheranno sul misterioso caso.

