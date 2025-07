Montalto di Castro. Tragedia al mare, scava una buca nella sabbia e resta intrappolato: morto 17enne romano

Un pomeriggio estivo che si trasforma in dramma

Era un tranquillo pomeriggio di fine estate quello vissuto al lido di Montalto di Castro, nel cuore del viterbese. Un luogo solitamente animato da famiglie e turisti in cerca di relax. Tuttavia, ciò che doveva essere una giornata spensierata si è trasformata in una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale. Un ragazzo romano di appena diciassette anni ha trovato la morte in circostanze tanto bizzarre quanto dolorose.

Il tentativo innocente finito in tragedia

Il giovane si trovava in vacanza con la famiglia presso il camping Villaggio California. In compagnia del padre e dei due fratelli minori, aveva deciso di trascorrere qualche ora sulla spiaggia, come tanti altri villeggianti. E proprio lì, in quel tratto di arenile spesso frequentato per le attività balneari, è avvenuto l’incidente fatale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sembra che il ragazzo stesse scavando una buca nella sabbia, forse per gioco o per costruire un rifugio momentaneo. Ha lavorato senza sosta fino a raggiungere circa un metro e mezzo di profondità. Ad un certo punto, tuttavia, il terreno instabile non ha retto ed è crollato all’improvviso su se stesso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’inutile corsa contro il tempo

La scena si è trasformata immediatamente nel teatro di un disperato tentativo di salvataggio. Il padre e i presenti si sono precipitati a scavare freneticamente con le mani per liberare il ragazzo intrappolato sotto la sabbia. Nonostante gli sforzi febbrili e l’arrivo dei soccorsi in tempi relativamente rapidi, non c’è stato nulla da fare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Secondo quanto riportato dai testimoni sul posto e dalle prime ricostruzioni degli investigatori, le operazioni sono state rese complicate dalla profondità della buca e dalla natura del terreno sabbioso che continuava a franare sotto ogni movimento.

Shock e dolore nella comunità

L’episodio ha lasciato tutti sconvolti: dai familiari del ragazzo ai turisti che popolavano la spiaggia fino alle autorità locali accorse sul posto per cercare di capire cosa fosse successo esattamente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Mentre l’eco della tragedia corre lungo tutta la costa viterbese, resta il dolore immenso della perdita improvvisa e insensata di una giovane vita stroncata nel fiore degli anni. Le indagini proseguiranno per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto mentre amici e parenti piangono una scomparsa impossibile da accettare.

© Riproduzione riservata