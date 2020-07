Monte Circeo, una caduta e poi la paura. Nella serata di ieri, 22 luglio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto sul promontorio del Circeo a seguito di segnalazioni di un soccorso ad una persona.

Sin da subito il nostro personale in servizio nella Sala Operativa 115 del Comando aveva contatti con le persone in difficoltà. Si trattava di quattro escursionisti della provincia di Roma, di cui uno ferito a causa di una caduta in un dirupo di circa 40 metri tra alberi e arbusti.

Gli stessi erano molto preoccupati per le condizioni del loro compagno caduto il quale non ha mai perso conoscenza. Gli operatori di Sala chiedevano ai ragazzi la posizione tramite l’utilizzo di Whatsapp. Immediatamente si metteva in moto la macchina dei soccorsi dei Vigili del Fuoco.

Come primo intervento, insieme alla squadra territoriale VVF di Terracina, interveniva il Drago VVF 57 dal reparto volo di Ciampino. Sul posto, poco dopo le 20, riscontrava difficoltà nell’operare per via del forte vento in quota. Nel frattempo dal Comando si inviava sul luogo un UCL con personale Tas ( Topografia Applicata al Soccorso) e Saf da Roma.