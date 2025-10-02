Monte Compatri, resti umani rinvenuti in un’auto carbonizzata

Nel pomeriggio di martedì 30 settembre, i Carabinieri della Stazione di Colonna (Rm) e i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Monte Compatri, in provincia di Roma, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. La chiamata riguardava un’auto in fiamme in via Acqua Felice, in un’area sterrata ai margini del centro abitato.

Monte Compatri, auto in fiamme: rinvenuti resti ossei umani

All’arrivo delle squadre di soccorso, le fiamme avevano già avvolto completamente la vettura, una Fiat 600, ridotta in breve tempo a un relitto carbonizzato. Solo dopo lo spegnimento dell’incendio i soccorritori hanno scoperto un particolare che ha reso immediatamente necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria: all’interno dell’abitacolo erano presenti resti ossei umani.

Le indagini

La scoperta ha richiesto l’immediato coinvolgimento del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Frascati, incaricato di effettuare i rilievi tecnico-scientifici. Sul posto è arrivato anche il medico legale, che ha effettuato un primo esame esterno sui resti rinvenuti.

Il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Velletri ha disposto il trasferimento dei resti al Policlinico di Tor Vergata, dove verrà eseguito l'esame autoptico. L'analisi sarà fondamentale per accertare con precisione l'identità della persona deceduta e le circostanze che hanno portato alla morte.

Ipotesi sul proprietario dell’auto

Gli investigatori stanno verificando se i resti appartengano al proprietario della Fiat 600. L’uomo, 57 anni, originario della Calabria ma residente a Roma da diversi anni, secondo le prime informazioni raccolte avrebbe vissuto recentemente in condizioni di precarietà, senza una dimora fissa.

Al momento non risultano denunce di scomparsa a suo carico, un elemento che rende più complesso il lavoro di identificazione. Nonostante ciò, l'ipotesi che possa trattarsi effettivamente del proprietario dell'auto resta al vaglio degli inquirenti.

Cause dell’incendio

Parallelamente alle verifiche sull’identità, sono in corso accertamenti per stabilire l’origine del rogo. Secondo quanto emerso finora, non ci sarebbero elementi concreti che facciano pensare a un’azione dolosa o alla responsabilità di terzi.

Le indagini si concentrano dunque su più fronti: da un lato le analisi tecnico-scientifiche sulla vettura, che dovranno chiarire come si sia sviluppato l'incendio; dall'altro gli accertamenti medico-legali sui resti, necessari per stabilire se la persona fosse già priva di vita al momento del rogo o se invece sia deceduta a causa delle fiamme.

La Procura

La Procura di Velletri segue da vicino gli sviluppi dell’inchiesta. Gli inquirenti attendono i risultati dell’autopsia e delle analisi di laboratorio sui reperti raccolti all’interno del veicolo, che saranno determinanti per orientare le indagini.

In questa fase non viene esclusa alcuna pista, anche se la mancanza di indizi su possibili aggressioni esterne rende l’ipotesi dell’incidente quella al momento più considerata. Saranno tuttavia gli accertamenti tecnici a chiarire con maggiore precisione le dinamiche dell’accaduto.

Molti interrogativi sulla vicenda

Il rinvenimento dei resti umani in un’auto carbonizzata a Monte Compatri apre un quadro investigativo complesso. L’assenza di segnalazioni di scomparsa, il profilo personale del proprietario del mezzo e la necessità di stabilire con certezza l’origine del rogo sono tutti elementi che richiedono ulteriori approfondimenti.

Solo al termine degli esami medico-legali e dei rilievi tecnici sarà possibile avere un quadro chiaro della vicenda, che al momento rimane caratterizzata da molte incertezze e da un’attività investigativa in pieno svolgimento.