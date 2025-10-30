Monte Porzio Catone dedica una salita a Marco Pantani: un omaggio al Pirata ai Castelli Romani

Marco Pantani non è stato soltanto un campione di ciclismo, ma un’icona capace di cambiare il modo in cui gli italiani guardano alla fatica, alla salita, alla corsa solitaria verso la vittoria. A più di vent’anni dalla sua scomparsa, il Pirata continua a vivere nel cuore dei tifosi e nelle gambe di chi pedala inseguendo il mito. Da sabato 8 novembre, il suo nome brillerà anche a Monte Porzio Catone, dove l’amministrazione comunale ha deciso di intitolargli una strada in salita che porta fino all’anfiteatro romano del Tuscolo. Un omaggio che lega la leggenda sportiva alla bellezza dei Castelli Romani. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La Salita Marco Pantani: un percorso di sport e storia

Il nuovo toponimo, frutto di un progetto promosso dal giornalista Remo Sabatini e accolto con entusiasmo dal sindaco Massimo Pulcini e dall’assessore allo Sport Stefano Speziale, segna un punto di incontro tra memoria sportiva e valorizzazione del territorio.

La salita, immersa nel verde, richiama per caratteristiche e suggestioni le strade del Monte Carpegna, la montagna tanto amata da Pantani e teatro di durissimi allenamenti. Un tratto che non è solo un collegamento urbano, ma un vero simbolo di resistenza e passione ciclistica, capace di attrarre sportivi e turisti.

Il legame di Remo Sabatini con la famiglia Pantani

L’iniziativa è stata condivisa e approvata dalla famiglia del campione, in particolare dalla mamma Tonina e dal papà Paolo, che hanno accolto con emozione la proposta. Un riconoscimento che non è un semplice atto formale, ma un tributo affettuoso a un atleta che ha saputo incarnare la voglia di rivincita e il coraggio delle imprese impossibili.

Remo Sabatini, promotore del progetto, ha sottolineato come l’idea sia nata proprio dal carisma unico del Pirata, dalla sua capacità di ispirare generazioni di sportivi e appassionati. “Con Marco nel cuore” è il motto che accompagna l’iniziativa, un filo conduttore che unisce tifosi, istituzioni e territorio.

Un’eredità che ispira i giovani ciclisti

Pantani non è solo un ricordo, ma un punto di partenza per chi si avvicina al ciclismo oggi. Le sue imprese, come la leggendaria doppietta Giro-Tour del 1998, hanno reso la salita non un ostacolo ma un palcoscenico di gloria.

Proprio per questo la dedica della strada assume anche un valore educativo: mostra ai giovani sportivi l’importanza della fatica, della costanza e della passione. Nei Castelli Romani, territorio già teatro di corse ciclistiche di livello internazionale, la “Salita Marco Pantani” diventa un simbolo di continuità tra passato e futuro.

Monte Porzio Catone e la tradizione ciclistica dei Castelli Romani

Il sindaco Pulcini e l’assessore Speziale hanno ricordato come Monte Porzio Catone e più in generale i Castelli Romani abbiano una lunga tradizione legata al ciclismo. Le strade collinari, immerse tra vigneti e siti archeologici, hanno ospitato competizioni che hanno raccontato al mondo la bellezza del Lazio.

Intitolare una salita a Pantani significa ribadire questo legame profondo tra sport, paesaggio e comunità. È un modo per far riscoprire agli stessi cittadini un percorso che diventa segno identitario, memoria condivisa e attrattore turistico.

Una cerimonia che unisce memoria e territorio

L’inaugurazione di sabato 8 novembre sarà una festa per la comunità e per gli appassionati di ciclismo. Non solo un momento istituzionale, ma un’occasione di incontro tra generazioni, nel nome di un campione che continua a suscitare emozioni.

Lungo quella strada, i pedalatori potranno rivivere idealmente le gesta del Pirata, ricordando le sue scalate leggendarie, mentre i cittadini potranno riscoprire il valore del proprio territorio, sempre più attento alla sostenibilità e alla mobilità dolce.

Pantani, un mito che resiste al tempo

A oltre vent’anni dalla sua scomparsa, Marco Pantani rimane un’icona immortale. Nonostante le ombre e le domande ancora aperte sulla sua fine, la sua eredità sportiva resta intatta. Le sue frasi, come quel celebre “Vado così forte per abbreviare la mia sofferenza”, continuano a ispirare non solo chi pedala, ma chiunque affronti le proprie sfide quotidiane.

Monte Porzio Catone, con la sua “Salita Marco Pantani”, contribuisce a mantenere vivo quel mito. Non un monumento statico, ma una strada da percorrere, un invito a guardare avanti senza dimenticare il passato.