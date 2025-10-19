Montefiascone, gatto ucciso da un ragazzino di 10 anni

A Montefiascone, piccolo comune in provincia di Viterbo, si è consumato l’ennesimo episodio di crudeltà verso gli animali. Un gatto, di colore nero, noto e amato nella frazione Zepponami, è stato ucciso con un colpo di pistola ad aria compressa. A denunciare il fatto è stato Domenico Costantini, un attivista per i diritti degli animali, che ha reso nota la vicenda tramite un post su Facebook il 17 ottobre scorso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Gatto ucciso da un ragazzino di 10 anni

Costantini ha spiegato che era stato chiamato verso le 18 del giorno precedente per soccorrere un gatto trovato inerte in mezzo alla strada, nella zona di Montisola. Nonostante il tempestivo intervento veterinario, non c'è stato nulla da fare per salvare l'animale. "Gli hanno sparato da vicino mirando in testa", ha scritto amareggiato l'attivista.

L’incontro con i giovani del posto

Sul luogo dell’accaduto, Costantini avrebbe incontrato due giovani del posto che, messi alle strette dalle domande dell’attivista, avrebbero indicato un loro coetaneo come responsabile del gesto crudele. Questo episodio rappresenta il terzo caso simile nell’arco di pochi mesi.

Indignazione della comunità

L'uccisione del gatto ha suscitato indignazione non solo tra gli abitanti della frazione ma anche tra gli utenti dei social network che hanno reagito con sdegno alla notizia. Il felino era benvoluto da tutti nel quartiere e si faceva coccolare dai passanti.

Responsabilità educative dei genitori

Nello sfogo sui social media, Costantini ha puntato il dito anche contro i genitori dei ragazzi coinvolti: “Genitori che mettono in mano a bambini di dieci anni una pistola: è una cosa assurda”, ha scritto. Questo increscioso evento invita a riflettere sulle responsabilità educative e sull’accesso alle armi anche quelle ad aria compressa.

Le autorità indagano sull’accaduto

Sebbene sia stata presentata denuncia alle autorità competenti, resta alta la preoccupazione tra gli abitanti di Montefiascone per la sicurezza degli animali domestici, dopo il deprecabile episodio in cui è rimasto vittima il povero gatto.