Monterotondo in lutto per la morte di Octav Stroici, l’operaio vittima del crollo alla Torre dei Conti

La notizia della morte di Octav Stroici, operaio edile residente a Monterotondo, nella frazione Borgonovo, ha sconvolto l’intera comunità. L’uomo, originario dell’Est Europa ma da anni perfettamente integrato nella cittadina alle porte di Roma, ha perso la vita nel crollo parziale della Torre dei Conti, monumento medievale situato ai Fori Imperiali, nel cuore della Capitale.

Crollo Torre dei Conti, la morte di Octav Stroici di Monterotondo

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del primo novembre, durante i lavori di messa in sicurezza dell’edificio, quando una porzione della struttura ha ceduto improvvisamente, travolgendo i lavoratori presenti nel cantiere. Per Octav, nonostante i tentativi disperati dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio e quello dell’intera città, con parole cariche di dolore e vicinanza alla famiglia della vittima.

Il sindaco Varone: “Una tragedia che ferisce tutta la comunità”

«Sono profondamente colpito dalla tragica scomparsa di Octav Stroici, l’operaio edile nostro concittadino vittima del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali», ha dichiarato Varone in una nota ufficiale diffusa in serata.

Il sindaco ha spiegato di aver seguito personalmente, per ore, le operazioni di soccorso, sperando fino all’ultimo in un esito diverso: «Ho seguito per tutto il pomeriggio e la tarda serata di ieri le operazioni di soccorso, condividendo la speranza e poi il dolore per l’esito di questa tragedia». LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Parole commosse anche nei confronti dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario, impegnati fino a notte fonda in condizioni estremamente difficili: «Non è bastata la grande generosità di chi ha lavorato senza sosta per salvargli la vita», ha aggiunto Varone.

Il messaggio del primo cittadino si conclude con un pensiero amaro: «È la seconda volta in due mesi che la nostra comunità è segnata a lutto dal dramma della morte sul lavoro. Quel lavoro che è un diritto e che, invece, troppo spesso diventa una condanna a morte». LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una tragedia che riaccende il tema della sicurezza sul lavoro

Il caso di Octav Stroici si inserisce in un drammatico quadro nazionale. Solo nelle ultime settimane, numerosi incidenti mortali hanno riportato al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.

Secondo i dati dell’INAIL, oltre 400 lavoratori hanno perso la vita in Italia nei primi nove mesi dell’anno, un bilancio che conferma la persistenza di un’emergenza strutturale.

Le prime indagini sul crollo della Torre dei Conti, coordinate dalla Procura di Roma, puntano a chiarire le cause del cedimento e a verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza previste. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della Sovrintendenza Capitolina, per valutare i danni al monumento e l’eventuale coinvolgimento di materiali instabili.

Intanto, i colleghi di Octav parlano di una «tragedia annunciata»: «Lavoravamo in un contesto difficile, con strutture molto datate LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

ha dichiarato un operaio del cantiere – ma mai avremmo pensato a un crollo del genere».

Monterotondo si stringe intorno alla famiglia Stroici

Nella cittadina di Monterotondo, il dolore è palpabile. Octav Stroici era conosciuto come un lavoratore instancabile, padre di due figli piccoli, da anni residente nel quartiere di Santa Maria. La sua famiglia, sconvolta dalla tragedia, ha ricevuto la visita di rappresentanti del Comune e di numerosi concittadini, accorsi per portare un segno di solidarietà.

Il Comune ha annunciato che verrà osservato un minuto di silenzio durante il prossimo Consiglio comunale e che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

«Monterotondo è una città solidale, e in momenti come questo deve saperlo dimostrare – ha dichiarato Varone -. Siamo accanto alla moglie, ai figli e agli amici di Octav, e non li lasceremo soli».

Il precedente e l’appello del sindaco: “Basta morti sul lavoro”

Come ricordato dal sindaco, è la seconda tragedia sul lavoro che colpisce Monterotondo in meno di due mesi. A settembre, un altro operaio del territorio aveva perso la vita in un incidente in un cantiere stradale. Due episodi che, nel giro di poche settimane, gettano un’ombra pesante sul mondo del lavoro e sulla sicurezza nei cantieri.

Varone ha lanciato un appello accorato alle istituzioni e alle imprese: «Non possiamo più accettare che il lavoro diventi sinonimo di rischio mortale. Servono controlli più severi, formazione continua e una cultura della sicurezza che parta da chi progetta fino a chi esegue i lavori».

Una ferita che interroga tutti

Il dramma della Torre dei Conti non è solo una pagina nera per Roma, ma una ferita collettiva che attraversa il Paese. Le morti bianche così vengono ancora definite – non sono fatalità, ma il sintomo di un sistema che spesso mette la produttività davanti alla vita umana.

La storia di Octav Stroici, con la sua dignità silenziosa di lavoratore e padre di famiglia, diventa così il simbolo di un’Italia che chiede rispetto e sicurezza.

Il Comune di Monterotondo, le istituzioni romane e i sindacati promettono ora impegni concreti per prevenire nuovi drammi. Ma la speranza di molti è che questa promessa non resti solo sulla carta.

Perché dietro ogni statistica, dietro ogni numero, ci sono volti, famiglie, vite spezzate – come quella di Octav, che voleva solo lavorare onestamente per il futuro dei suoi figli.