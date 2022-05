Monterotondo, incendio in capannone industriale: intossicato il titolare

A quanto fanno sapere i vigili del fuoco, l’intervento dei soccorsi a causa dell’incendio di un capannone industriale di vernici a Monterotondo in provincia di Roma, è partito alle ore 12:45.

Incendio capannone a Monterotondo

Quattro le squadre impegnate nello spegnimento. Sul posto anche il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Per il rogo divampato intorno alle 12:30 sono state evacuate le aziende vicine e chiuse le strade intorno al capannone che si trova tra via Leonardo da Vinci e via Pacinotti. Risulta lievemente intossicato solo il titolare dell’azienda. Sul posto sono ancora presenti oltre ai Vigili del fuoco anche i carabinieri di Monterotondo. Riguardo all’origine dell’incendio, gli inquirenti ancora non si sono espressi lasciando aperte tutte le ipotesi.

Adnkronos