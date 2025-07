Monti Simbruini, biker soccorso dal CNSAS dopo una caduta: intervento con eliambulanza

È stata una mattinata ad alta tensione quella vissuta oggi sul Monte Autore, nel cuore del Parco Regionale dei Monti Simbruini, dove un biker è rimasto ferito dopo una caduta lungo un sentiero di montagna. L’uomo, che stava percorrendo un tratto particolarmente impegnativo, ha riportato un sospetto trauma a un arto inferiore e non era in grado di proseguire autonomamente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento, coordinato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Lazio, ha visto una sinergia perfetta tra squadra di terra e mezzi aerei. Decisiva anche la collaborazione con la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, giunti sul posto per supportare le operazioni di messa in sicurezza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Allarme al 112

L’allerta è partita tramite il numero di emergenza 112, ma le coordinate geografiche trasmesse dal telefono del richiedente soccorso si sono rivelate imprecise. Un dettaglio che avrebbe potuto ritardare l’intervento, se non fosse stato per la profonda conoscenza del territorio da parte dei tecnici del CNSAS.

Grazie a un lavoro di analisi e confronto delle informazioni, la squadra è riuscita a restringere rapidamente l’area e a individuare con precisione il punto dell’incidente, in una zona impervia e poco accessibile con i mezzi tradizionali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Soccorso Alpino e l’eliambulanza

Una volta localizzato l’infortunato, è stata immediatamente attivata una squadra di terra del Soccorso Alpino e l’eliambulanza ARES 118 della Regione Lazio. A bordo dell’elicottero erano presenti un tecnico di elisoccorso del CNSAS e personale sanitario.

Dopo aver raggiunto il biker, i soccorritori lo hanno stabilizzato sul posto, somministrandogli le prime cure per il sospetto trauma. Considerata l’impossibilità di trasportarlo via terra, è stato effettuato il recupero con il verricello sull’elicottero, che ha poi trasferito il ferito in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Collaborazione tra forze in campo

L’operazione ha visto il coinvolgimento anche della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, impegnati a garantire la sicurezza dell’area e supportare le attività di evacuazione. La sinergia tra le diverse componenti è stata determinante per la riuscita di un intervento che, in un ambiente montano, può trasformarsi rapidamente in una sfida complessa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

CNSAS: prudenza sui sentieri di montagna

Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento delle presenze nei sentieri montani, il CNSAS invita escursionisti e biker a una maggiore prudenza. “La montagna è un ambiente affascinante ma anche insidioso – ricordano i tecnici – è fondamentale essere equipaggiati adeguatamente, conoscere i propri limiti e, in caso di emergenza, mantenere la calma e fornire informazioni precise ai soccorritori.”

© Riproduzione riservata