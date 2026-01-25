Morlupo, crolla palazzina abbandonata in piazza Giovanni XXIII: Vigili del Fuoco in azione, timore per una persona

Un crollo improvviso, nel primo pomeriggio, ha richiesto l’intervento di un dispositivo di soccorso articolato a Morlupo, in provincia di Roma. Intorno alle 15:40, in piazza Giovanni XXIII, una palazzina in stato di abbandono è collassata e la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato più squadre con attrezzature specifiche per operazioni in scenario di macerie, a fronte della segnalazione che una persona potesse trovarsi all’interno dell’edificio al momento del cedimento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Morlupo, crolla palazzina abbandonata: i mezzi impiegati e la catena dei soccorsi

Secondo quanto riportato, sul posto sono intervenuti mezzi e reparti specializzati: squadre operative, autobotte, autoscala, Nucleo USAR (Urban Search and Rescue), Nucleo Cinofili e Carro Crolli, strumenti indispensabili per la ricerca di persone in contesti complessi e instabili.

L’assetto impiegato evidenzia la scelta di non sottovalutare l’evento: la ricerca in macerie richiede tempi rapidi, procedure rigorose e competenze specifiche, soprattutto quando le informazioni iniziali indicano la possibile presenza di un occupante. Presenti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118.

Morlupo, crolla palazzina abbandonata: il timore iniziale e l’aggiornamento sull’occupante

Le prime comunicazioni hanno riferito che l'edificio, pur abbandonato, era usato come riparo da un uomo senza fissa dimora. Nella fase iniziale dell'intervento, i soccorritori hanno avviato la ricerca temendo che la persona fosse rimasta sotto le macerie. In seguito, l'uomo è stato rintracciato e risulta essersi allontanato dal proprio rifugio prima del crollo: un aggiornamento che ha consentito di ridimensionare l'ipotesi di un disperso, pur lasciando invariata la necessità di mettere in sicurezza l'area e completare le verifiche.

Morlupo, crolla palazzina abbandonata: perché i fabbricati dismessi restano un tema di sicurezza pubblica

L’episodio ripropone un tema che riguarda molti centri: il rischio connesso a fabbricati dismessi, spesso deteriorati dal tempo, dall’assenza di manutenzione e dall’esposizione agli agenti atmosferici. Quando un edificio non è presidiato, può diventare rifugio di persone in condizioni di fragilità e, nello stesso tempo, trasformarsi in un pericolo strutturale. In casi del genere, l’emergenza non si limita al crollo in sé: conta la gestione del perimetro, l’eventuale evacuazione precauzionale in presenza di instabilità, la verifica di possibili danni collaterali e l’accertamento delle cause, che richiede competenze tecniche e passaggi formali.

Morlupo, crolla palazzina abbandonata: le prossime attività dopo l’intervento

Dopo le prime ore dedicate al soccorso tecnico urgente, restano le attività successive: rilievi, valutazioni sulla stabilità residua e definizione delle misure necessarie a prevenire ulteriori cedimenti. Sul piano amministrativo e giudiziario, sarà determinante ricostruire lo stato dell’immobile, eventuali segnalazioni pregresse e l’evoluzione del degrado strutturale. Intanto, l’intervento dei Vigili del Fuoco conferma la prontezza del dispositivo provinciale nel fronteggiare eventi improvvisi anche in centri fuori dal perimetro urbano romano, con l’impiego di risorse specialistiche quando il contesto lo richiede.