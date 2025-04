Morte Papa Francesco, Rocca: “Il Lazio perde un’Altissima guida spirituale e morale”

Nelle prime ore di questa mattina, 21 aprile 2025, la notizia si è fatta strada con una discrezione che sembrava quasi rispettare il tono umile e sobrio con cui aveva sempre parlato al mondo: Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. Non un semplice capo della Chiesa, ma una voce viva nel frastuono del nostro tempo, capace di intercettare i bisogni più profondi dell’umanità con parole spesso sussurrate, eppure potentissime.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, tra i primi a esprimere pubblicamente il proprio dolore, ha reso omaggio con parole che non suonano formali ma personali, frutto di una relazione costruita su incontri autentici e momenti condivisi. La sua dichiarazione non è solo il tributo di un rappresentante istituzionale, ma il riconoscimento di una presenza concreta, quotidiana, spirituale e umana.

La guida degli ultimi, il testimone della pace

Nel ricordo di Rocca affiora il profilo più intimo di Jorge Mario Bergoglio: quello dell’uomo che, anche da Papa, non ha mai smesso di camminare accanto agli ultimi. “Straordinaria umanità, capacità di ascolto, forza della vicinanza”: parole che racchiudono non solo un tratto personale, ma una vera e propria visione del mondo, una teologia dell’incontro e della misericordia. In un’epoca che fagocita simboli e brucia speranze, Francesco ha avuto il coraggio di restare fermo sul confine tra la fede e la realtà, tra il Vangelo e le strade sporche delle metropoli dimenticate.

Le sue parole sulla pace, oggi più che mai, risuonano con un’urgenza che non è solo spirituale ma profondamente politica – nel senso più alto del termine. La sua ferma condanna delle guerre, dei muri, delle chiusure identitarie non era frutto di una posizione dottrinale, ma il risultato di uno sguardo lucido sulle ferite del nostro tempo. “Le sue parole restano un monito per le coscienze”, ha detto Rocca. Un monito, sì, ma anche un invito: a non voltarsi mai dall’altra parte.

La memoria di un Giubileo che non sarà solo evento

Nel suo ruolo istituzionale, Rocca ha avuto modo di interfacciarsi con Papa Francesco anche nella preparazione del prossimo Giubileo. È un dettaglio, questo, che apre uno squarcio significativo: Francesco non vedeva il Giubileo come un semplice evento da organizzare, ma come un momento di riconciliazione collettiva, una finestra di grazia nella storia, capace di rigenerare la società partendo dalle sue periferie, materiali e spirituali.

Che il Presidente del Lazio ne parli con reverenza e coinvolgimento emotivo indica quanto forte fosse l’interesse del Pontefice per il valore umano e sociale dell’organizzazione. Il Papa che non amava le pomposità, che rifiutava i privilegi, non smetteva però di seguire con attenzione ciò che toccava le persone nel concreto – i trasporti, l’accoglienza, le strade che portano a Roma. Il Giubileo era, nelle sue intenzioni, un abbraccio collettivo. E oggi, senza di lui, quel progetto assume un significato ancora più solenne.

Una frase che resta

“Mi disse di non perdere mai il buon umore, nemmeno nei momenti più difficili.” In questa frase, che Rocca affida alla memoria pubblica, c’è l’essenza di un uomo che conosceva la fatica del mondo ma non si lasciava schiacciare dal peso del dolore. Un invito alla speranza, forse il dono più prezioso che Francesco ha lasciato a chi ha avuto il privilegio di incontrarlo da vicino. È nella semplicità di questi gesti e in parole come queste che si misura la statura di una vera guida spirituale: non nei dogmi, ma nella prossimità.

Roma e il mondo senza Francesco

Oggi Roma, il Lazio e il mondo intero si trovano a misurare il vuoto lasciato da una figura che, pur nella fragilità del suo corpo, aveva mantenuto un’autorità morale incontestabile. Papa Francesco non era un Papa convenzionale, e nemmeno facilmente etichettabile. Era il Vescovo di Roma che parlava ai confini della Terra. E forse proprio per questo è riuscito a farsi ascoltare da credenti e non credenti, da poveri e potenti, da chi ha perso la fede e da chi l’ha ritrovata grazie a lui.

Nel silenzio che oggi avvolge il Vaticano e si espande come un’eco nelle piazze del mondo, resta la sua voce. Non come un ricordo, ma come un richiamo. Perché un Papa, quando sa parlare al cuore, non muore davvero.

