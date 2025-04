Morte Papa Francesco, è caos rinvii in Serie A: le decisioni prese finora e le prossime mosse

La morte di Papa Francesco ha di fatto scosso il mondo, anche quello calcistico: le gare in programma per il lunedì di Pasquetta, valide per la 33esima giornata di Serie A, ieri sono state prontamente rinviate dopo l’annuncio ufficiale, pervenuto dal Vaticano, della scomparsa del Santo Padre. In un calendario sempre più congestionato, l’attenzione sul fissaggio dei rinvii inizialmente è stata posta sul numero di giorni disposti per il lutto, tant’è vero che, in prima battuta, anche il derby di Coppa Italia in programma mercoledì era stato messo in discussione.

Morte Papa Francesco, la decisione sui rinvii

La decisione è stata presa dopo un consiglio straordinario: la Lega Serie A, infatti, ha disposto che le quattro partite rinviate si giocheranno mercoledì 23 aprile alle ore 18:30. Di conseguenza, anche il derby di Coppa Italia, valido per le semifinali di ritorno della competizione, si giocherà nello stesso giorno alle 21. Di seguito, quindi, il programma delle partite che si giocheranno mercoledì:

SERIE A, 33° GIORNATA, ORE 18.30

Torino – Udinese

Genoa – Lazio

Parma – Juventus

Cagliari – Fiorentina

COPPA ITALIA, SEMIFINALI DI RITORNO, ORE 21

Inter – Milan

Rinvio gare, la protesta della Lazio e i possibili slittamenti per i funerali del Papa

Di fronte a questa scelta, non sono mancate polemiche e disagi: se l’Udinese era pronta per scendere in campo e il Torino darà la possibilità ai propri tifosi possessori del biglietto della partita di acquistare al prezzo di 1 euro il biglietto del prossimo match casalingo, la Fiorentina ha vissuto attimi di vero caos. La società viola era in procinto di tornare a Firenze, poichè la Lega, secondo una fonte, avrebbe anticipato ai club che le gare sospese non sarebbero state disputate in questa settimana; ma, una volta appreso che la partita si sarebbe giocata dopo 48 ore, ha subito dovuto trovare di fretta una soluzione per rimanere in Sardegna. Svolgerà, per gentil concessione del Cagliari, la rifinitura ad Assemini, nelle strutture del club sardo.

La Lazio è tornata a casa con un volo charter, e già oggi dovrà ripartire, quindi, alla volta di Genova. La società di Lotito, inoltre, ha mandato una lettera di protesta formale alla Lega, al Coni e alla Figc, al fine di trovare una soluzione, poichè i biancocelesti poi dovrebbero rigiocare sabato alle ore 20.45; il club ha mostrato tutta la sua contrarietà ad una decisione comunicata senza precedente consultazione che, tra le altre cose, “non tiene conto degli impegni istituzionali che coinvolgono il nostro club”. La “squadra storica della Capitale ha infatti espresso volontà e il desiderio unanime di partecipare all’omaggio a Sua Santità, previsto nello stesso giorno (la salma sarà esposta da mercoledì, ndr)”, si legge: una sovrapposizione, quindi, giudicata inopportuna dai vertici della società. Lotito, quindi, ha chiesto un ulteriore rinvio, ma la partita si giocherà regolarmente per garantire la regolarità della competizione.

Ma non è finita: ufficializzato lo svolgimento dei funerali di Papa Francesco per sabato 26 aprile a San Pietro, proprio Lazio-Parma dovrebbe essere rinviata, per ragioni di ordine pubblico, al lunedì successivo (domenica non sarebbe stato possibile per via del “Giubileo dei Giovani”). Sono da considerarsi a rischio anche le altre due gare in programma sabato, Como – Genoa alle 15 e Inter – Roma alle 18: al vaglio lo spostamento delle due gare a domenica, con l’Inter che deve fare i conti con un calendario già di per sè intasato in virtù degli impegni di coppa.

