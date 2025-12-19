Musei gratis ai residenti e ticket alla Fontana di Trevi: Roma cambia tariffe dal 1° febbraio 2026

Roma riscrive le regole di accesso al proprio patrimonio civico, con un sistema tariffario che prova a tenere insieme tre obiettivi dichiarati: accessibilità, tutela, valorizzazione. Dal 1° febbraio 2026 l’ingresso a Musei Civici e monumenti di competenza di Roma Capitale diventerà gratuito per tutti i residenti di Roma e della Città Metropolitana.

arallelamente, viene introdotto un ticket di 2 euro per turisti e non residenti per accedere al perimetro interno della Fontana di Trevi, una misura pensata per governare i flussi, proteggere il monumento e rendere più ordinata la fruizione di uno dei luoghi più esposti al sovraffollamento.

Musei gratis ai residenti e ticket alla Fontana di Trevi: l’annuncio in Campidoglio e il modello “più equo”

Il nuovo impianto tariffario è stato presentato nella Sala Esedra del Marco Aurelio, con il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore al Turismo Alessandro Onorato, l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio e il Sovrintendente capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce. La linea politica è netta: rendere il sistema più accessibile per chi vive nel territorio, chiedendo invece un contributo ai visitatori non residenti, che diventa anche una forma di corresponsabilità.

L’obiettivo è rafforzare la sostenibilità economica del sistema museale destinando le risorse aggiuntive alla manutenzione delle sedi e alla conservazione delle collezioni, in un’ottica che lega qualità dell’esperienza e cura dei luoghi.

Quali musei diventano gratuiti e quali passano a pagamento

Il cuore della riforma riguarda due cambiamenti speculari. Da un lato, musei oggi a pagamento diventano gratuiti per i residenti di Roma e della Città Metropolitana:

Musei Capitolini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo della Forma Urbis nel Parco archeologico del Celio, Area Sacra di Largo Argentina, area archeologica del Circo Massimo, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d'Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia.

È una scelta che punta a trasformare l’abitudine alla visita in un diritto praticabile, non in un appuntamento sporadico.

Dall’altro lato, cinque siti finora gratuiti diventano a pagamento per i non residenti:

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo Napoleonico, Villa di Massenzio.

In questa logica, la gratuità universale si riduce in alcuni luoghi, mentre aumenta la gratuità per chi vive nell'area metropolitana: un riequilibrio che Roma rivendica come sostenibile.

Musei gratis ai residenti e ticket alla Fontana di Trevi: cosa resta gratuito per tutti e quali eccezioni rimangono

Alcuni musei restano gratuiti per chiunque: Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, Museo di Casal de' Pazzi, Museo delle Mura, Casa Museo Alberto Moravia.

Rimangono inoltre esclusioni dalla gratuità che toccano settori specifici: eventi speciali e mostre temporanee in determinati spazi (Ara Pacis, Villa Caffarelli ai Musei Capitolini, sale del primo piano del Museo di Roma a Palazzo Braschi), spettacoli del Planetario, visite al bunker di Villa Torlonia, Circo Maximo Experience.

La distinzione, di fatto, separa l’accesso ordinario al patrimonio dall’offerta culturale a programmazione, che conserva regole e bigliettazione dedicate.

Musei gratis ai residenti e ticket alla Fontana di Trevi: perché si paga 2 euro e cosa cambia per i visitatori

La scelta più discussa riguarda la Fontana di Trevi: l’accesso al perimetro interno diventa a pagamento con ticket da 2 euro, dalle 9 alle 22, con tariffazione prevista anche la prima domenica del mese. Il provvedimento nasce dall’esperienza di gestione sperimentata durante i lavori di manutenzione conclusi nel dicembre 2024, che ha permesso di raccogliere dati sugli afflussi e testare nuove modalità di fruizione per ridurre il sovraffollamento.

I numeri citati dal Campidoglio fotografano una pressione costante: media di 30.000 accessi al giorno, punte di 70.000, oltre 9 milioni di visitatori l’anno. Un carico che, senza regole, rischia di trasformare la visita in un assedio, con effetti diretti su decoro, sicurezza e conservazione.

Musei gratis ai residenti e ticket alla Fontana di Trevi: gratuità, agevolazioni e come acquistare i biglietti

L’accesso alla Fontana di Trevi resterà gratuito per residenti di Roma e Città Metropolitana con documento valido, possessori di MIC Card, persone con disabilità e accompagnatore, minori fino a 5 anni. Per i residenti non possessori di MIC Card è previsto l’accesso gratuito alla rete dei Musei Civici con documento, senza saltafila, mentre alla Fontana di Trevi la gratuità si accompagna al saltafila sempre tramite documento.

Per chi ha MIC Card, si confermano accesso illimitato e gratuito ai Musei Civici, saltafila e possibilità di preacquisto tramite app, più tariffa ridotta per mostre temporanee ed eventi speciali.

Il biglietto per la Fontana di Trevi sarà acquistabile in tre modalità: dieci postazioni SmartPOS all’ingresso, online su fontanaditrevi.roma.it, nelle biglietterie del Sistema Musei, nei Tourist Infopoint e nei punti vendita convenzionati. Il ticket viene presentato come open e senza maggiorazioni di prevendita, con introiti reinvestiti nella conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, anche in sinergia con gli interventi del programma Caput Mundi collegato al Pnrr.

Musei gratis ai residenti e ticket alla Fontana di Trevi: lavori notturni e gestione dei flussi per proteggere il monumento

Accanto alla tariffazione, sono previsti interventi migliorativi sulla recinzione, condivisi tra Sovrintendenza Capitolina e Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. I lavori partiranno il 2 gennaio e si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, con l’intenzione di limitare l’impatto sulla fruizione diurna e, al tempo stesso, rafforzare gli strumenti di gestione dei flussi.

Il nuovo sistema, nel suo impianto complessivo, punta a spostare l’asse: più accesso per chi vive a Roma e nell’area vasta, più regole e un contributo simbolico per chi visita, soprattutto nei luoghi che oggi sono al limite della tenuta quotidiana.

La vera prova sarà nell’attuazione: semplicità delle procedure, chiarezza dei controlli, reinvestimento trasparente delle risorse e capacità di migliorare davvero l’esperienza senza rendere la città una “vetrina a pagamento”.

Roma scommette su un equilibrio nuovo, con una promessa esplicita: far convivere tutela e accessibilità, senza lasciare indietro chi la città la abita ogni giorno.