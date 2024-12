Natale 2024, quanto spenderanno gli italiani per i regali?

I regali di Natale non mancheranno sotto l’albero, ma i cittadini si preparano a un Natale sobrio, condizionato , dalla crisi economica. Secondo un sondaggio di Format Research per Confcommercio Roma, il 75,3% degli intervistati vivrà le festività in modo «dimesso», con una spesa media di 210 euro a persona, in lieve aumento rispetto ai 194 euro dello scorso anno.

Pierluigi Ascani di Format Research sottolinea che il carovita e l’aumento dei prezzi dei beni di consumo rendono il Natale meno accessibile. Tuttavia, per il 40% dei romani i regali restano una spesa irrinunciabile e piacevole.

Tornano protagonisti i negozi fisici

Nonostante il crescente utilizzo dell’e-commerce, i negozi fisici tornano protagonisti. L’80% degli intervistati farà acquisti sia in negozio sia online, ma c’è un 19% che opterà esclusivamente per i negozi fisici, contro il 12% che utilizzerà soltanto internet. Questo trend rappresenta una boccata d’ossigeno per i commercianti locali, spesso penalizzati dalla competizione con il commercio digitale.

I regali più gettonati quest’anno vedono un ritorno alla tradizione. I giocattoli e i giochi per bambini, con un incremento del 10% rispetto al 2023, sono tra i prodotti più richiesti. Cresce anche l’interesse per le esperienze, come i biglietti per concerti e spettacoli, con un aumento del 14,6%. I libri tornano in cima alle preferenze, scelti dal 46,8% degli intervistati, registrando un incremento dell’8,8%. Rimangono intramontabili i prodotti enogastronomici, che dominano tra gli acquisti nei negozi fisici grazie alla loro capacità di soddisfare sempre le aspettative.

Eventi, viaggi e carte regalo

Sul fronte degli acquisti online, le preferenze si orientano verso abbonamenti digitali, biglietti per eventi, carte regalo e pacchetti viaggio. Anche il Black Friday e il Cyber Monday hanno giocato un ruolo importante: il 56,9% dei romani ha approfittato delle promozioni per i regali, anche se il periodo di acquisto preferito resta tra il 1° e il 15 dicembre.

Guardando al futuro, Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma, propone di sfruttare i saldi di gennaio per promuovere un «turismo dei saldi», una strategia che potrebbe rilanciare la bassa stagione e favorire un’economia più dinamica. Nonostante le difficoltà, il Natale 2024 mostra segnali di resilienza, con i romani che si adattano a nuove abitudini di consumo, senza però rinunciare alla magia delle festività.