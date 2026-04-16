Natale di Roma 2026: ecco il programma completo del 21 aprile con visite e concerti gratis

Roma si prepara a celebrare il suo 2779° compleanno con un programma che mette insieme memoria civile, apertura dei luoghi istituzionali e spettacolo diffuso nel cuore della città. Il 21 aprile, data simbolica della fondazione dell’Urbe, Roma Capitale propone una giornata fitta di appuntamenti gratuiti che dal Campidoglio si allargano al centro storico e ai Musei Civici, con l’obiettivo di rendere il Natale di Roma non solo una ricorrenza celebrativa ma anche un’occasione concreta di partecipazione pubblica.

Il calendario, promosso dall’amministrazione capitolina, si estende dal 19 al 22 aprile e punta a tenere insieme il profilo solenne della ricorrenza e una dimensione popolare fatta di musica, visite guidate e itinerari culturali.

Il Campidoglio al centro del 2779° Natale di Roma

Il cuore istituzionale della giornata sarà il Campidoglio. Le celebrazioni del 21 aprile partiranno alle 9 con la deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Subito dopo, alle 9.30, è in programma la tradizionale Santa Messa nella Cappella del Palazzo dei Conservatori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dalle 10.30 l’attenzione si sposterà nell’Aula Giulio Cesare per la cerimonia ufficiale con le autorità cittadine e le istituzioni, durante la quale saranno presentati la medaglia celebrativa del 2779° Natale di Roma, il Premio Cultori di Roma, il Certamen Capitolinum e l’87esima Strenna dei Romanisti. A chiudere la mattinata, alle 11.30, sarà l’esibizione della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale in Piazza del Campidoglio.

Questa regia istituzionale racconta bene la direzione scelta dal Campidoglio: non una celebrazione chiusa in un rito formale, ma un passaggio nel quale Roma prova a mostrarsi ai cittadini anche nei suoi spazi più simbolici. È il senso politico e culturale richiamato dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, che ha collegato l’apertura di Palazzo Senatorio e dell’Aula Giulio Cesare al rafforzamento del rapporto con i romani e con i visitatori.

In questa chiave, il Natale di Roma diventa anche una giornata utile a restituire visibilità al ruolo delle istituzioni capitoline, in un momento in cui la città vive una fase di cambiamento segnata da cantieri, opere e ridefinizione degli spazi urbani. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Concerti gratuiti e bande militari nelle piazze del centro

Il programma del pomeriggio e della sera punta invece sulla musica come linguaggio capace di avvicinare pubblici diversi. Alle 17.30 partiranno in contemporanea i concerti diffusi delle bande delle Forze Armate e dei corpi dello Stato in alcuni dei luoghi più riconoscibili del centro. In Piazza del Campidoglio tornerà la Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, mentre la Scalinata di Trinità dei Monti ospiterà la Banda dell’Esercito Italiano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La Banda della Marina Militare suonerà in Piazza San Silvestro, quella dell’Aeronautica Militare in Piazza Pia, la Banda dell’Arma dei Carabinieri in Piazza di San Lorenzo in Lucina, la Banda della Polizia di Stato in Piazza di Pietra e la Banda della Polizia Penitenziaria in Piazza di Sant’Ignazio.

Non è un dettaglio secondario. L’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio ha sottolineato proprio il ritorno dei concerti delle bande come uno degli elementi che arricchiscono l’edizione 2026. Il richiamo è chiaro: la musica, quando entra nelle piazze, riesce a trasformare una ricorrenza ufficiale in un’esperienza condivisa e leggibile da tutti.

L’amministrazione insiste su questo punto anche per dare un segnale di fiducia pubblica in una città che cambia fisionomia e che prova a tenere insieme identità storica e nuovo assetto urbano. Il precedente evocato è quello del concerto di Capodarte del primo gennaio a Trinità dei Monti, che aveva richiamato migliaia di persone.

Visite gratuite a Palazzo Senatorio e Aula Giulio Cesare

Uno dei tasselli più interessanti del 2779° Natale di Roma riguarda l’accesso straordinario a Palazzo Senatorio. Nel pomeriggio del 21 aprile sono previste visite gratuite all’Aula Giulio Cesare alle 16.30, 17.15, 18.00 e 18.45. I gruppi saranno composti da un massimo di 30 partecipanti ed entreranno dall’ingresso di Sisto IV, vicino alla colonna con la Lupa Capitolina in via San Pietro in Carcere.

Le visite, curate dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, offriranno un approfondimento sulla storia del palazzo e sulla funzione dell’aula assembleare. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria allo 060608 a partire dalle ore 10 di venerdì 17 aprile.

Qui si coglie uno dei punti più forti dell’intero programma: portare i cittadini dentro il luogo nel quale si forma una parte della vita amministrativa di Roma. In una fase storica in cui il rapporto con le istituzioni spesso appare distante o filtrato soltanto dal dibattito politico, consentire l’accesso a Palazzo Senatorio nel giorno del compleanno della città ha un peso che va oltre la semplice curiosità turistica.

È un gesto che ricuce il piano simbolico e quello civico, mettendo in primo piano il Campidoglio non soltanto come immagine monumentale ma come sede viva della democrazia cittadina.

Musei civici, itinerari e appuntamenti dal 19 al 22 aprile

Il cartellone non si esaurisce il 21 aprile. Le iniziative si sviluppano dal 19 al 22 aprile con una trama di appuntamenti che tocca diversi quartieri e musei. Si parte il 19 aprile alle 10 al Museo di Casal de’ Pazzi con la presentazione di un albo a fumetti dedicato alla preistoria dell’area e alle origini del popolamento umano nell’agro romano.

Il 21 aprile alle 10 è previsto un itinerario urbano gratuito al Quadraro dedicato alla street art del progetto M.U.Ro, con prenotazione obbligatoria allo 060608. Nello stesso giorno, alle 11, ai Mercati di Traiano si terrà una visita guidata alla mostra Constantin Brâncuși: le Origini dell’Infinito, mentre al Museo Pietro Canonica è in programma la visita Pietro Canonica e il fascino dell’Oriente.

Nel pomeriggio seguiranno la visita alla Sala Romana del Museo Barracco alle 15.30, l’appuntamento alla Galleria d’Arte Moderna alle 16.30 dedicato a GAM 100. Un secolo di Galleria Comunale 1925-2025 e, alle 18, la visita al Museo di Roma in Trastevere con gli scatti di Hervé Gloaguen sulla città notturna. La chiusura è fissata per il 22 aprile alle 16 al Museo di Roma di Palazzo Braschi con Vivere a Roma: piazze, feste e mestieri.

L’impianto complessivo del programma dice molto di come Roma Capitale stia provando a raccontare la propria storia: non solo antichità classica o ritualità pubblica, ma anche quartieri, fotografia, arte moderna, memoria urbana e luoghi meno scontati. È un modo per sottrarre il Natale di Roma al rischio di una celebrazione soltanto evocativa e per trasformarlo in un percorso diffuso, nel quale il centro istituzionale dialoga con i musei e con pezzi diversi della città.

Anche sotto il profilo dell’accessibilità il segnale è chiaro: le visite guidate sono gratuite con prenotazione, mentre per i Musei Civici valgono le tariffe ordinarie, con ingresso gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.

Una festa che misura il legame dei romani con la città

Il dato più interessante, alla fine, è forse proprio questo: il Natale di Roma resta una ricorrenza identitaria, ma l’edizione 2026 prova a renderla leggibile in modo più aperto. Le bande nelle piazze, le porte del Campidoglio che si aprono, i percorsi nei musei e nei quartieri, la scelta dell’ingresso libero per molte iniziative costruiscono un racconto nel quale Roma non celebra soltanto il proprio passato, ma prova a misurare il presente del suo rapporto con cittadini e visitatori.

Il 21 aprile, in questo senso, sarà anche un test di partecipazione urbana. Capire quante persone risponderanno all’invito del Campidoglio significherà capire quanto il compleanno della città riesca ancora a parlare alla Roma di oggi, una capitale che resta stratificata, talvolta faticosa, ma ancora capace di riconoscersi in una data che attraversa i secoli.