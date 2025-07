Nel cuore di Centocelle la seconda grande moschea di Roma: al via i lavori

Un progetto ambizioso

Nella vivace e storica area di Centocelle, un quartiere che da sempre funge da crocevia di culture e tradizioni, stanno prendendo forma i lavori per una nuova imponente moschea. Si tratta della seconda per dimensioni nella capitale italiana, preceduta soltanto dalla celebre moschea disegnata dall'architetto Paolo Portoghesi ai Parioli. La costruzione è prevista in un'area strategica tra piazza delle Camelie, via Tor de' Schiavi, via Riofreddo e via Casilina.

Da ex mobilificio a centro spirituale

L'edificio scelto per ospitare questo nuovo luogo di culto era in passato sede del mobilificio della famiglia Gaggioli. Stefano Gaggioli, noto anche per essere stato deputato di Alleanza Nazionale nel corso del primo governo Berlusconi, possedeva il complesso. Ora la struttura si appresta a subire una trasformazione significativa grazie all'intervento dell'Associazione che si occuperà della realizzazione della moschea.

Una comunità che cresce e si rinnova

La nuova moschea sarà in grado di ospitare fino a mille fedeli contemporaneamente. Questo progetto rappresenta non solo un punto di riferimento spirituale ma anche un simbolo di inclusione e dialogo interreligioso nella città. La decisione di aprire un nuovo centro islamico così ampio arriva in risposta alle esigenze crescenti della comunità musulmana romana, sempre più numerosa e integrata nel tessuto sociale cittadino.

Un cantiere che promette progresso

I lavori sono ufficialmente iniziati e segnano l'avvio di una fase importante per la comunità locale. Le istituzioni cittadine hanno accolto il progetto con favore, sottolineando come esso possa contribuire alla riqualificazione dell'area, aggiungendo valore al quartiere sotto diversi punti di vista: architettonico, culturale e sociale.

Sguardo al futuro tra passato e presente

L'iniziativa non è priva di sfide: si tratta infatti di integrare un'opera moderna in un contesto urbano già ricco di storia e tradizione. Tuttavia, le aspettative sono alte. Gli abitanti della zona guardano con curiosità ai progressi del cantiere sperando che la nuova moschea diventi presto non solo un luogo dedicato alla preghiera ma anche uno spazio aperto alla comunità tutta, capace di ospitare eventi culturali e sociali che possano arricchire ulteriormente la vita del quartiere.

