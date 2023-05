Nerola, la Sagra degli Gnocchi con Sugo di Castrato

Nerola è un ameno borgo medievale della provincia di Roma situato a pochi chilometri dalla Capitale. Domenica 21 maggio nel comune della Bassa Sabina Laziale si svolgerà la tradizionale “Sagra degli Gnocchi con sugo di Castrato”, un’ottima occasione per evadere dal tran tran quotidiano, lontano dallo smog e dal caos della città e scoprire il piccolo borgo, perla della provincia romana, sovrastato dal maestoso Castello di Nerola, antica proprietà della famiglia Orsini, oggi trasformato in una struttura ricettiva.

Visitare il paesino della Sabina Romana significa perdersi per i suoi innumerevoli vicoletti, osservare scorci unici e restare a guardare incantati fontane e antiche scalinate. Camminando per le strade di Nerola ci si immerge in un vero e proprio sogno a occhi aperti.

Come arrivare a Nerola

In auto basta uscire al km 40 della via Salaria, Nerola si trova a soli 15 km dallo svincolo stradale di Fiano Romano (autostrada Roma-Firenze) o a 25 km dal Grande Raccordo Anulare.

Il parcheggio si trova facilmente, si può sostare l’automobile prima della salita verso Nerola e prendere la navetta gratuita messa a disposizione dal Comune.

Con i mezzi di trasporto pubblici invece è necessario raggiungere la stazione ferroviaria Fara Sabina – Montelibretti (da Roma treni in partenza dalla stazione Tiburtina) e proseguire poi il tragitto per Nerola in autobus.

Pro Loco di Nerola presenta “Una Domenica di Maggio”

La Pro Loco di Nerola ha organizzato l’evento “Una Domenica di Maggio”, una manifestazione ricca di attrazioni e adatta a tutte le età, che coinvolge l’intera famiglia, al cui interno si svolgerà l’attesissima “Sagra degli Gnocchi al sugo di Castrato”.

Cosa ci sarà oltre a un bel piatto di gnocchi?

Passeggiando nel borgo medievale troverete una stradina piena di colori e belle sorprese che vi daranno sicuramente un’emozione particolare. Parliamo di “Via della Porta” dove, oltre ad essere coinvolti da tanti colori e profumi dei fiori, avrete la possibilità di trovare, celato chissà dove, un originale portafortuna che potrete portare con voi. Le strade del centro storico saranno animate dal mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici del territorio.

Una domenica all’insegna della serenità e spensieratezza

Avrete inoltre l’occasione di godere della lettura di libri e fumetti messi a disposizione di chi vuole riposarsi seduto sulle belle panchine nerolesi e di ammirare la mostra di pittura dal tema: “Corpo Anima e Animalumanità”. La pittura è una visione personale della realtà. Non si dipinge per gli altri quando si cerca di scoprire se stessi, ma sicuramente si spera di trasmettere visioni, emozioni, sentimenti.

La ricerca di un percorso interiore è un lavoro complesso e poter condividere questa esperienza con altri “sguardi ” è difficile. Talvolta è più semplice cogliere “umanità “negli animali, basta osservarli con gli occhi dell ANIMA. (Pro Loco di Nerola)

Il castrato

E’ la carne fresca ottenuta da ovini maschi sottoposti al processo di castrazione ed aventi pesi ed età idonei (5-9 mesi di età e peso tra 40 e 80 kg circa).

Con il termine manzo si intende generalmente il bovino maschio castrato, tra i 2 e i 4 anni di età. Questo viene castrato in tenera età così da favorire l’ingrasso precoce, il che si traduce in una carne qualitativamente buona.

Il ragu di castrato è un sugo ricco perfetto per il pranzo della domenica. Molto amato nelle regioni del Centro Italia, fa parte tanto della gastronomia del Lazio quanto di quella umbra e abruzzese

Sagra degli Gnocchi con sugo di Castrato – Programma

Domenica 21 Maggio 2023, dalle ore 10 fino al tardo pomeriggio si svolgerà la tradizionale Sagra degli Gnocchi con Sugo di Castrato.

ore 10 – Apertura mercatino, mostra di pittura, percorso al centro storico.

ore 12 – Apertura stand gastronomici, musica dal vivo, gonfiabili per bambini.

Menù completo

Bruschette con olio extra vergine delle colline nerolesi e con pomodoro.

Gnocchi con sugo di castrato, carne di castrato, acqua.

Menù bimbi

Gnocchi con sugo di pomodoro.

salsiccia casareccia alla brace; pane, acqua.

Fuori menù

Vino rosso, crepes alla nutella, dolci e inoltre degustazione e vendita di formaggi locali.

Durante la Sagra a Nerola verranno allestiti particolari mercatini artigianali dove poter acquistare miele, salumi, formaggi, olio della Sabina, uno dei prodotti più pregiati del territorio, abiti e tanti oggettini fatti a mano.

Intrattenersi con i commercianti è una buona pratica in uso nel corso della manifestazione, anche un modo per farsi spiegare come vengono prodotti ad esempio determinati alimenti e quali sono le specialità locali di Nerola.

Nel piccolo borgo inoltre ci sono anche diversi negozi e botteghe caratteristiche che vale sicuramente la pena conoscere, vedere. Nel corso della manifestazione verrà eseguita musica dal vivo.

