Noto night club di Roma chiuso: scoperta casa di prostituzione mascherata da associazione culturale

Un noto night club della Capitale è stato sottoposto a chiusura per 60 giorni e alla revoca definitiva della licenza di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento è stato firmato dal Questore di Roma dopo il sequestro preventivo scattato a metà settembre, finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili e immobili per oltre 500.000 euro.

L’Associazione culturale nascondeva una casa di prostituzione

La misura amministrativa chiude un primo cerchio attorno a un'attività d'intrattenimento notturno che, secondo gli accertamenti, dissimulava un sistema di prestazioni sessuali a pagamento.

Indagine

L’inchiesta ha preso avvio da un controllo in materia di sicurezza sul lavoro. Durante le verifiche sono emersi elementi che hanno spostato il baricentro delle indagini sul piano penale. Polizia di Stato e Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno ricostruito il funzionamento del locale e individuato il ruolo dei diversi soggetti coinvolti. L’ipotesi investigativa è che, dietro l’insegna di una associazione culturale, fosse operativa una organizzazione in grado di favorire prestazioni sessuali retribuite.

Le “ragazze di sala” e i privé

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il cuore del sistema ruotava attorno alle ragazze di sala e agli ambienti riservati del club. Le prestazioni sarebbero state promosse all’interno dei privé, con una cornice formale che richiamava iniziative associative ma che, per gli inquirenti, aveva il solo scopo di schermare rapporti a pagamento. È su questa dinamica che si concentrano le contestazioni di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Arresti domiciliari per il gestore

Al termine della fase principale dell’attività investigativa, il gestore del locale è stato posto agli arresti domiciliari. L’ordinanza cautelare riguarda, in particolare, l’ipotesi di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il provvedimento penale si affianca alle misure patrimoniali (sequestro finalizzato a confisca per equivalente) e a quelle amministrative disposte dalla Questura, componendo un pacchetto di interventi che incide sulle persone, sui beni e sull’autorizzazione commerciale.

Pericolo per ordine e sicurezza pubblica

Parallelamente al procedimento penale, la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma ha svolto una istruttoria sul locale e sulle modalità di esercizio dell'attività. Dall'analisi è emerso un quadro qualificato come serio pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, con comportamenti ritenuti in contrasto con la moralità e il buon costume.

Questi elementi hanno giustificato la sospensione dell’attività per 60 giorni e la revoca definitiva della licenza intestata al titolare, misure tipiche quando l’esercizio è ritenuto idoneo a favorire condotte illecite o a generare criticità per la collettività.

I sigilli al locale

L’esecuzione materiale del provvedimento è stata affidata alla Divisione Amministrativa e Sociale della Questura. Gli agenti hanno apposto i sigilli al night club, interrompendo l’accesso al pubblico e l’operatività della sala. Con la chiusura e la perdita del titolo abilitativo alla somministrazione, l’attività non può riprendere salvo diverso esito di eventuali impugnazioni nelle sedi amministrative o giudiziarie.

Beni sotto sequestro: oltre mezzo milione di euro

Sul versante economico-finanziario, l’intervento più rilevante è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni per oltre 500 mila euro. Si tratta di una misura che, ove confermata, consente allo Stato di aggredire patrimoni ritenuti collegati ai proventi o ai vantaggi economici derivanti dal reato, anche quando il denaro o i beni direttamente legati all’illecito non siano più rintracciabili.

Il vincolo interessa beni mobili e immobili, e punta a sottrarre risorse che potrebbero alimentare il ripristino o la prosecuzione delle condotte contestate.

Cosa comporta la revoca della licenza

La revoca della licenza di somministrazione produce effetti definitivi: il titolo non è semplicemente sospeso, ma cessa. Per il titolare, la ripartenza con la stessa attività, nella stessa sede e con la stessa configurazione, risulta preclusa, salvo un diverso provvedimento dell’autorità competente o l’esito di ricorsi.

La misura si somma alla sospensione per 60 giorni, che ha valore immediato, e rientra nella disciplina che tutela l’ordine pubblico quando un esercizio commerciale diventa fattore di rischio per la sicurezza o veicolo di pratiche illegali.

Accertamenti e possibili ricorsi

Il fascicolo penale prosegue con ulteriori accertamenti su flussi economici, rapporti di lavoro, ruoli operativi e tracciabilità dei pagamenti nei privé. Sul piano amministrativo, il titolare potrà valutare l’impugnazione del provvedimento davanti agli organi di giustizia amministrativa. Resta in campo anche la valutazione della Procura sulle eventuali responsabilità di altri soggetti, qualora emergessero elementi indiziari durante l’analisi documentale e finanziaria.

Impatto sul territorio

La chiusura del night club produce un effetto immediato di prevenzione nel quadrante urbano interessato, azzerando l’operatività di un soggetto ritenuto a rischio per l’ordine pubblico. Per i consumatori, la misura è un segnale di tutela: l’autorità interviene quando un locale oltrepassa i confini dell’intrattenimento e maschera condotte illecite dietro formule associative o culturali.