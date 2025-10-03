Nuvola di Fuksas, travertino in frantumi: il passaggio dei tir sbriciola le lastre

La famosa Nuvola di Fuksas, una delle icone architettoniche più celebrate di Roma, sta vivendo momenti difficili. Il suo pavimento di bianco travertino, collocato proprio davanti all’ingresso secondario della struttura nota come “la Lama”, sede dell’Hotel Hilton, è ridotto in pezzi. Il motivo? Il costante passaggio dei tir che ha sbriciolato le lastre. A pochi passi dal cancello d’ingresso si può vedere una fila di marmi spezzati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una scena poco invitante in un luogo prestigioso

La situazione si presenta dietro la spettacolare facciata principale che si affaccia su via Cristoforo Colombo. Questo straordinario elemento architettonico è caratterizzato da una grande parete di cristallo che offre una visione interna mozzafiato: appare infatti sospesa e candida la struttura che ha incantato milioni di turisti e visitatori dalla sua inaugurazione. Tuttavia, il retro racconta un’altra storia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un grido d’allarme per le autorità competenti

I cittadini e i visitatori non nascondono il loro disappunto per questo stato di abbandono. Tra loro c’è chi parla apertamente di “degrado inaccettabile”. Le autorità locali sono chiamate a intervenire prontamente per ripristinare l’ordine e la bellezza originali del sito. La situazione richiede interventi urgenti non solo per questioni estetiche ma anche per garantire la sicurezza dei numerosi pedoni che quotidianamente attraversano quest’area. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una riflessione necessaria sulla manutenzione urbana

Questa vicenda solleva interrogativi sulla manutenzione delle infrastrutture pubbliche nella capitale italiana. La Nuvola è un simbolo non solo del moderno skyline romano ma anche dell’impegno cittadino nel mantenere viva l’eredità culturale e artistica della città. Ciò che accade qui potrebbe essere emblematico dei problemi più ampi legati alla cura degli spazi pubblici.