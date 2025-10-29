Ognissanti 2025, meteo Roma e Lazio, maltempo venerdì, weekend in miglioramento

A Roma e nel Lazio il fine settimana di Ognissanti 2025 inizierà con un venerdì di maltempo ma si concluderà sotto il segno del sole e di un clima mite. Il 31 ottobre sarà infatti la giornata più complicata dal punto di vista meteorologico: il passaggio di una perturbazione atlantica riporterà piogge diffuse e temporali, con fenomeni localmente intensi e accompagnati da forti raffiche di vento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo weekend Ognissanti a Roma e nel Lazio

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per piogge e temporali sul territorio regionale, con possibili disagi alla viabilità soprattutto lungo la costa e nelle zone interne. Le temperature rimarranno comunque miti, con massime attorno ai 22-23 gradi nella Capitale, ma le condizioni instabili renderanno la giornata poco favorevole per attività all'aperto.

Il quadro cambierà radicalmente a partire da sabato 1 novembre, quando l’alta pressione subtropicale tornerà a imporsi sul Mediterraneo centrale. A Roma e nelle città della pianura laziale il cielo si presenterà variabile con ampie schiarite e clima gradevole: il sole sarà protagonista per gran parte della giornata e le temperature, senza grandi oscillazioni, resteranno su valori quasi primaverili.

Al mare il meteo weekend Roma e Lazio

Sul litorale romano e fino al Circeo, il tempo sarà ideale per passeggiate al mare, con venti deboli e mare poco mosso, mentre nell'entroterra, dalla Tuscia ai Monti Lepini, il tempo si manterrà stabile con solo qualche nube di passaggio. Anche le aree montane, come il Terminillo e i rilievi appenninici, ritroveranno cieli sereni dopo le piogge del venerdì, offrendo un'ottima occasione per escursioni autunnali.

Domenica 2 novembre il tempo resterà stabile, seppur con cieli più nuvolosi e velati rispetto al sabato. Non sono previste piogge e le temperature rimarranno gradevoli, con punte di 20-21 gradi lungo la costa e valori leggermente più bassi nelle valli interne. Sarà dunque una giornata più grigia, ma comunque adatta a trascorrere del tempo all’aperto o a organizzare gite fuori città.