Omicidio di Willy, Gabriele Bianchi ha scritto un libro in carcere: “La verità che nessuno vuole accettare”

Il caso Colleferro e la voce di Gabriele Bianchi

Da dentro le mura del carcere di Rebibbia, Gabriele Bianchi ha scelto di raccontare la sua verità. È un racconto che si dipana tra pagine scritte in una cella, dove sta scontando una condanna a 28 anni per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano (Fr), di origini capoverdiane, pestato brutalmente la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, alle porte della Capitale, l'episodio violento che scosse la comunità, l'Italia intera cinque anni fa, segnandole profondamente.

“La verità che nessuno vuole accettare”

Bianchi dipinge un quadro diverso da quello proposto nei tribunali. Nel suo libro “La verità che nessuno vuole accettare”, si definisce vittima di un giudizio mediatico già scritto. È una confessione che alterna toni drammatici e riflessivi, descrivendo come pochi istanti possano rivoluzionare un’intera esistenza. Parole forti quelle di Bianchi, che tenta disperatamente di distanziarsi dall’immagine del “mostro senza anima”.

Sentenze e controversie giudiziarie

Il 14 marzo scorso è arrivata la condanna definitiva per i fratelli di Artena (Rm): Marco Bianchi all'ergastolo e Gabriele Bianchi a 28 anni. La vicenda giudiziaria si è complicata ulteriormente quando la Cassazione ha annullato la precedente sentenza, criticando il riconoscimento delle attenuanti. Alla fine, si è giunti a pene più severe dopo aver esaminato le aggravanti. Insieme ai fratelli Bianchi, sono stati condannati anche Francesco Belleggia e Mario Pincarelli.

Voci dal carcere e comportamenti contestati

L'immagine pubblica dei fratelli Bianchi non sembra migliorata durante la loro reclusione. Gabriele si sarebbe autodefinito "il re" nel penitenziario romano. Marco, invece, è stato coinvolto in una vicenda riguardante l'uso illecito di cellulari nel carcere di Pescara. Queste notizie alimentano dubbi e perplessità sulla loro reale intenzione di riscattarsi.

Speranze e riflessioni tra le sbarre

Nonostante tutto, il tono del libro è anche pervaso da note di speranza. Bianchi parla della dolcezza negli occhi del figlio come fonte di forza inaspettata in momenti difficili. Un desiderio di riscatto lo accompagna costantemente mentre cerca con tutte le forze un finale diverso per la sua storia.

© Riproduzione riservata