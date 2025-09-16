Omicidio Willy. Cassazione, Fratelli Bianchi puntano a ottenere uno sconto di pena

La vicenda dell’omicidio di Willy Monteiro, giovane aspirante chef vittima di un brutale pestaggio da parte dei fratelli Bianchi, si arricchisce di un ulteriore capitolo. Malgrado siano già stati celebrati quattro processi, il caso non ha ancora trovato la sua conclusione definitiva. A tenere banco è ora il quinto procedimento in Cassazione, nel quale gli imputati puntano a ottenere uno sconto di pena.

L’aggressione e le conseguenze legali

L’episodio risale al settembre del 2020, quando Willy fu aggredito mortalmente mentre tentava di aiutare un amico in difficoltà in una sera che pareva essere come tante altre a Colleferro. Il gesto violento e inspiegabile dei fratelli Bianchi ha sconvolto l’opinione pubblica e acceso i riflettori su dinamiche sociali mai del tutto risolte. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Famiglie in attesa di giustizia

Da allora, il dolore della famiglia Monteiro non ha trovato pace. “Ciò che vogliamo è solo giustizia per nostro figlio”, ripetono i genitori ogni volta che vengono interpellati. La comunità locale e nazionale è stretta attorno a loro, condividendo la frustrazione per un iter giudiziario che sembra non avere fine. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’aspettativa del quinto processo

Con questo nuovo round legale davanti alla Corte di Cassazione, molti si chiedono quale possa essere l’esito finale. Gli avvocati difensori dei Bianchi cercano di dimostrare circostanze attenuanti che possano portare a una riduzione della pena. Di contro, la pubblica accusa sostiene fermamente la necessità di confermare le condanne precedenti come monito per episodi futuri. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un momento cruciale